Antigenní testy? Menší spolehlivost lékařům v terénu nevadí, odebrat stěr z nosu je extrémně jednoduché

Praha Na antigenní test se ani nemusíte objednávat, stačí přijít do ambulance, líčí v rozhovoru stomatolog Daniel Černý z iniciativy Lékaři pomáhají Česku.

Lidovky.cz: Co stálo u vzniku iniciativy Lékaři pomáhají Česku?

Nechtěli jsme jen nečinně sedět a čekat, až někdo něco vymyslí. Pandemii se intenzivně věnujeme od jara, máme poměrně velký informační náskok. Naší iniciální myšlenkou bylo vyvolat pozitivnější vlnu, ukázat, že se dá potlačit nepříznivý vývoj pandemie.

Stomatolog Daniel Černý

Lidovky.cz: Proč tolik sázíte na antigenní testy?

Ve světě se ukazují jako dobrá a rychlá cesta. Na provedení nejsou náročné. Proškolíte člověka, ani to nemusí být zdravotník, aby test provedl. Odebrat stěr z nosu je extrémně jednoduché. Test nevyžaduje ani žádnou ledničku, k tomu stojí 150 korun. Člověka otestujete na místě a za 15 minut víte, zda je nakažlivý, nebo není.

Lidovky.cz: Experti ale varují, že takový test není zrovna nejpřesnější.

Jistě, výhrady směřují zejména k tomu, že tyto testy nejsou dostatečně citlivé. To však my nepotřebujeme. Co naopak chceme vědět, je, nakolik je daný jedinec v danou chvíli bezpečný – a to antigenní test ukáže. Teprve ve chvíli, kdy potřebujete z nějakého závažného důvodu, kupříkladu před transplantací, vysokou citlivost, tehdy si to lékaři potvrzují PCR testem. Avšak pro nás, pro terén, antigenní test bohatě stačí. Naopak je lepší, protože vám dává bílou a černou, jednoduché rozhraní.

Lidovky.cz: Jak by testování probíhalo v praxi? Jsou mu ambulantní lékaři nakloněni?

Ambulantních lékařů je v Česku na dvacet tisíc. I kdyby se do toho zapojila pouhá třetina z nich a každý v průměru ošetřil deset lidí denně, bavíme se už o 70 tisících testů za den. To vysoce převyšuje současnou kapacitu PCR testů. Podali jsme pomocnou ruku a doufáme, že se časem přidá víc lidí, protože to je v zájmu všech. Navíc jakýkoli ambulantní lékař je pro stát nejsnazší řešení, protože má přístup do databází.

Lidovky.cz: Nebojíte se nákazy?

Řeknu-li to za zubaře, tak jsme natolik chráněni, že nás nenakazíte, ani kdybyste přišla s ebolou.

Lidovky.cz: Zjistíte-li, že je pacient nakažlivý, co nastane potom?

Dle metodiky musí ještě na PCR konfirmaci. S ministerstvem zdravotnictví však jednáme o tom, aby člověk, který bude bezpříznakový, avšak vyjde mu pozitivní antigenní test, šel jen do autokarantény na deset dní. A poté, nebude-li mít příznaky, by už nešel na další test. Záleží na ministerstvu, jak rozhodne. Naším záměrem je celou proceduru zjednodušit.

Lidovky.cz: Jak se na test objednám?

Nemusíte se objednávat. Přijdete do ambulance kvůli jinému problému a my vám test uděláme, protože jste vstoupila do budovy. Za pár minut je hotovo.

Lidovky.cz: A pokud chci jen ten test?

Tak zavoláte a my vám jej provedeme v domluvený čas.

Lidovky.cz: Jací lékaři by mohli testy provádět?

Kdokoli, nejen praktici či zubaři. Jednáme i s ORL lékaři, očními specialisty a dalšími.

Lidovky.cz: Může takový způsob testování odvrátit případnou třetí vlnu?

O to nám jde. Nemáme rádi lockdowny, proto se tak snažíme.