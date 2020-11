Covid pomáhají držet na uzdě, je jich ale zoufale málo. Česku chybí podle Jágrové až 3 tisíce hygieniků

Praha Bez nich bychom epidemii jen těžko zvládli, je jich ale málo. Řeč je o hygienicích, kteří pomáhají kočírovat šíření covidu. Na hygienických stanicích pracuje 2200 lidí, včetně dvou stovek lékařů. „Personální posílení bude muset být do budoucna větší. Optimální počet pracovníků v hygienické službě je kolem tří tisíc,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz vedoucí katedry hygieny na 3. lékařské fakultě UK Pavel Dlouhý.

S ním souhlasí i ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová. Za ideální stav by považovala dokonce 5500 zaměstnanců. Podle odborníků je situace kritická zejména mezi lékaři: mladé mediky totiž práce na krajských hygienických stanicích neláká a po studiu raději míří do nemocnic.

„Lékař nastupující do hygienické služby má asi o deset tisíc menší plat než ten, který jde do nemocnice. Je to nepochybně jeden z důvodů, proč se medici do hygieny nehrnou,“ řekl Dlouhý. Aktuální mzda začínajícího doktora v hygieně je téměř 23 tisíc korun.

Od příštího roku by si ale měli přilepšit. „Je navýšen objem finančních prostředků na platy od roku 2021,“ řekla serveru Lidovky.cz hlavní hygienička Jarmila Rážová. Pro představu: ročně z oboru hygieny atestují pouze jeden až dva medici v rámci celé republiky.

„Jsme zoufalí, lékaři nám skutečně chybí,“ uvedl pro server Lidovky.cz ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Jiří Kos z Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, která čítá 119 zaměstnanců.

Pracuje tam šest doktorů, z nichž půlka už je v důchodovém věku. Kos souhlasí s tím, že hygienická služba potřebuje alespoň 3000 pracovníků. „Abychom dokázali fungovat a pružně reagovat na krizové situace podobného typu, jako je koronavirová epidemie,“ dodal.

Zaměstnanci, zejména mladí lékaři, chybí i v Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, jak potvrdila serveru Lidovky.cz její mluvčí Dana Šalamunová.