Zakázat trhy může podle právníka také hygiena. Nic jsme neporušili, hájí se pořadatel

Nad farmářskými trhy se po víkendu snáší soumrak a řeší se, co s nimi dál. V současném nouzovém režimu, který má vést k omezení kontaktů mezi lidmi, to na oblíbeném pražském trhu žilo. Magistrát a jeho firma Trade centre Praha, která spravuje náplavky, v pátek pro jistotu doporučily provozovateli trhů na Rašínově nábřeží, aby je zrušil. Trhy přesto proběhly a podle očekávání přilákaly davy lidí, což následně zvedlo na sociálních sítích vlnu nevole.

„Nic jsme neporušili, naopak. Zachovali jsme bezpečnostní opatření, vše z naší strany proběhlo v pořádku. Zatím nás nikdo nekontaktoval, žádné rozhodnutí ze strany ministerstva zdravotnictví a vlády nemáme,“ ohradil se vůči kritice pro Lidovky.cz předseda pořadatelského spolku Archetyp Jiří Sedláček.

Doplnil, že spolek zajistil nadstandardní opatření a najal 12 lidí, kteří dohlíželi na dodržování rozestupů a nošení roušek.

Přeplněných trhů si všiml i premiér Andrej Babiš, který v neděli ve svém tradičním projevu apeloval na občany, aby opatření dodržovali. Na facebooku se opřel právě do farmářských trhů.

„Co je tohle, to je šílené. Vždyť jsme přece jasně řekli, že když nemáte kontakt, tak žádný vir se nemůže přenést,“ dodal s poukazem na fotografii přeplněného tržiště.

Kritiku za probíhající trhy schytal na sociálních sítích i primátor Prahy Zdeněk Hřib. Ten však serveru Lidovky.cz potvrdil, že vládní nařízení v současnosti konání farmářských trhů nezakazuje. O celoplošném zákazu musí rozhodnout vláda.

Nicméně pokud je v dané lokalitě epidemiologická situace vážná, může podle ústavního právníka Jana Kysely v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví zakročit příslušná hygienická stanice.

„Když uvedu příklad. Roušky nenajdete nikde, ani v krizovém zákoně, ani v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Takže plošné zavedení přísluší vládě v režimu nouzového zákona, zatímco když je to něco, co v zákoně o veřejném zdraví najdete, což je zrovna zákaz trhů a může to být vázáno na konkrétní hygienickou situaci, tak se mi zdá, že by nemělo vadit, když v jednom koutě republiky, kde to vypadá lépe, můžou trhy být a tam, kde to je špatné, tam se zakážou,“ popsal Kysela pro Lidovky.cz možnou variantu řešení.

Pražská hygienická stanice se do uzávěrky nevyjádřila.

Hřib uvedl, že pražský krizový štáb v pátek vyzval všechny pořadatele velkých akcí ve veřejném prostoru, aby upustili od aktivit, které by mohly přispět k dalšímu šíření koronaviru, a speciálně pořadatele trhů na území hlavního města upozornil, aby striktně dodržovali nařízení vlády.

„V opačném případě se vystavují hrozbě správního řízení a uložení sankce. Na dodržování aktuálních nařízení na farmářských trzích dohlíží mimo jiné městská policie. Na základě jejích podnětů může hlavní město Praha zahájit správní řízení,“ vysvětlil.

Přítomnost policistů například na náplavce potvrdila médiím mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. Uvedla, že městská policie v sobotu na náplavce zajistila posílení na dvě dvoučlenné hlídky. „Pokud strážníci zjistili porušení, řešili ho v rámci svých pravomocí, pokud byli pořadateli požádáni o pomoc, poskytli nezbytnou součinnost,“ dodala mluvčí.