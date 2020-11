Francouzi v době koronaviru nedbají na hygienu

PAŘÍŽ Bez ohledu na důraz kladený na preventivní opatření proti covidu-19 klesá celková úroveň hygieny Francouzů. Mysleli bychom, že hygiena je v boji proti koronaviru první starostí. Avšak podle průzkumu Ústavu pro výzkum veřejného mínění (IFOP) je tomu spíše naopak. A na vině je karanténa. Píše o tom francouzský deník Le Figaro.

Mnohokrát bylo zas a znovu opakováno: odkašlávejte si do lokte, nedotýkejte se rukama tváře a myjte si pravidelně ruce. Od začátku epidemie covidu-19 úřady odpovědné za veřejné zdravotnictví zdůrazňují význam základní hygieny v boji proti koronaviru. Avšak karanténa, poslední opatření v době, kdy není vakcína, má zřejmě negativní dopad na celkovou hygienu Francouzů.

Téměř každá desátá žena už nenosí podprsenku. Dnes je to podle IFOP osm procent, zatímco před karanténou to byla tři procenta. U žen mladších pětadvaceti let se 20 procent bez podprsenky obejde.

Je známo, že karanténa vede k jisté nedbalosti pokud jde o oblékání a úpravu zevnějšku. Jestliže bychom odpustili, že muži nenosí oblek a že se ženy nelíčí, opomenutí vysprchovat se už odpustit nelze. Podle IFOP se jen dva Francouzi ze tří denně myjí, zatímco před covidem to bylo 76 procent. A tento podíl je ještě vyšší u osob izolovaných geograficky i sociálně. Je to důkaz toho, že úroveň hygieny z velké části závisí na tom, zda jsme vystaveni pohledům ostatních. Péče o vzhled (a o tělesný pach) klesá s tím, jak roste sociální odloučenost. Muži a ženy však nepečují o vlastní hygienu stejně intenzivně.



Na stejnou situaci jsou jejich reakce rozdílné. Jestliže se 73 procent žen nadále denně myje, u mužů to dělá jen 61 procent, uvádí průzkum IFOP. Muži si také přestávají vyměňovat denně spodní prádlo. A když jsou izolováni sami, je to ještě horší: polovina z nich se denně nesprchuje a také si přestávají vyměňovat spodní prádlo.

Čistota a spodní prádlo

Naopak téměř všechny ženy (91 procent) si berou denně čisté kalhotky. Ale jen 68 procent mužů si denně mění slipy. Není žádným překvapením, že tato nedbalost roste s tím, jak jsou lidé sociálně izolováni: 41 procent mužů si za karantény ponechává prádlo z minulého dne, ale u žen to je jen 15 procent.



Zachovat si dobré hygienické návyky neznamená jen pečovat o čistotu. V takové situaci, jako je karanténa, jde i o psychickou pohodu. Zachovat si rutinu, sprchovat se, oblékat se do čistého, jíst zdravě a v určitou hodinu, to je způsob, jak o sebe nadále dbát. A to je klíčové v tomto období, které tak můžeme prožívat v lepších podmínkách.