PŘEHLEDNĚ: Průvodce "lockdownem". Ověřte si, že znáte všechna nová omezení

PRAHA Další sada opatření zavřela půlku obchodů a razantně omezila pohyb mimo domov. Cílem je minimalizovat kontakty. Epidemie se stále vymyká kontrole a nemocnice se blíží chvíli, kdy vyčerpají lůžka a personál. Od čtvrtka na dva týdny proto platí set tvrdých omezení, která mají šíření nákazy zkrotit. Vláda tak přiškrtila maloobchod a služby. Čtvrtkem počínaje mohou už také provozovatelé dotčených podniků a služeb, i těch nově uzavřených, žádat o pomoc z některých vládních programů.

1. volný pohyb

Mimo domov se smí lidi vydávat jen na nezbytné pochůzky. To jest do práce, na nákup, natankovat, k lékaři (včetně veterináře) či na úřady, pokud něco hoří. Člověk může doprovodit příbuzného a jinou osobu k doktorovi či na poštu, pokud to bez asistence nezvládne.



Restrikce platí také pro rodinné návštěvy, i ty se mají uskutečnit, jen pokud není zbytí, například kvůli dovezení nákupu. Dobrovolníci a sousedé rovněž smí přijít ke dveřím domova, který není jejich, s donáškou léků či pečiva nebo aby někoho vzali na prohlídku. Jiná navštívení se zakazují, třeba posezení nad kávou.



Pardon dostaly procházky v parcích a výlety do přírody, ty naopak vláda doporučuje kvůli zachování fyzického i duševního zdraví. Smí se jít také na hřbitov a odjet do vlastní chaty.

Přirozenou výjimku mají jedinci, jež musejí chodit po venku v rámci výkonu povolání: třeba policisté, pošťáci, poslíčci.

2. maximální limit osob

Druží se nejvýš dvě osoby, pokud nejde o členy domácnosti nebo pracovní kolektiv; v tom druhém případě si každý drží dvoumetrový distanc. Vláda ale důrazně doporučuje firmám, aby své lidi převedly na práci z domova, když to jde, využili placeného volna nebo dovolených. Čím méně potkávání, tím lépe pro nemocnice.

Limit dvou lidí se týká všeho pohybu po venku, od výpravy na dětské hřiště přes procházku až po sport. Vztahuje se i na soukromé chaty – s jednou domácností může jet jeden host.

Sevřely se i možnosti demonstrací a happeningů – tam může přijít nejvýše sto lidí, rozdělí se do skupin po dvaceti, jež jsou od sebe dva metry a všichni mají roušky. Ostatně roušky musejí být venku i při pohybu po městě, pokud se dva metry nedají dodržet. Když je člověk sám v lese, ústenka jde dolů.

CO SE (NE)SMÍ: VOLNÝ POHYB

■ Cesty mimo domov jsou zakázané kromě těch nezbytných – čili do práce, k lékaři, na nákup nebo na úřad. Umožněné jsou zdravotní procházky v parku i v přírodě a cesty na vlastní chatu. ■ Na veřejně dostupných místech se mohou spolu pohybovat nejvýše dva lidé, pokud nejde o členy jedné domácnosti. ■ Vycestovat z České republiky je možné, stejně tak jezdit po ní. OBCHODY A SLUŽBY ■ Zavírají se kadeřnictví, kosmetiky, obchody s oblečením, knihami i elektronikou (na tu ale zůstává v provozu servis). Naopak potraviny, lékárny, drogerie nebo provozy, kde mají výdejny e-shopy, zůstávají otevřené. Kompletní seznam výjimek naleznete uvnitř listu. ■ Hotely, penziony či kempy nesmí ubytovávat v rámci rekreace, ale jen jedince na služební či pracovní cestě, případně lehčí pacienty z nemocnic, které tam pošle stát.

3. cestování ze země

Hranice nejsou zavřené, ani v jednom směru, ovšem je třeba si zkontrolovat, zda cílová destinace Čechy přijímá, případně za jakých podmínek. Může být nutný negativní test a/nebo karanténa.

4. hotely, penziony

Není zakázáno jezdit ani po republice, ale je třeba počítat s tím, že pro účely rekreace jsou hotely, penziony i kempy na dva týdny zavřené, bydlet v nich mohou jenom ti, kdo přicestovali kvůli práci či byznysu. Ostatní musejí výjezd zvládnout tak, aby se do večera vrátili k sobě domů, nebo odjet na chatu, pokud ji mají.

Kdo zrovna v hotelu je, smí zůstat, než mu zaplacený turnus skončí. Do ubytovacích zařízení se budou naopak přesouvat lehčí pacienti z nemocnic, kde začíná být přeplněno, totéž i do lázeňských areálů.

5. obchody, služby

Významná část provozoven a prodejen je od dnešního rána na petlici. Knihkupectví, oděvy, hračkářství a papírnictví, nábytek, hobbymarkety, z ranku služeb se na nucený oddech přesouvají kadeřnictví, kosmetiky nebo péče o nehty. Vláda vydala přesný seznam výjimek (viz box), kam spadají mimo jiné potraviny, drogistické a zdravotnické zboží.

Co nelze pořídit prezenčně, dá se pořád koupit přes internet: provozovny, kde je zavedený výdej z e-shopů, zůstávají mezi otevřenými. Nejde o to, aby se člověk nedostal ke zboží, ale aby si při jeho výběru v krámě nepředával kapénky s jinými zákazníky.

Do prodejen se vstupuje po dvou (členů domácnosti může být víc), od druhých si každý drží dva metry odstup, provozovatel musí zajistit, že to půjde i ve frontě.

6. nákupní centra

Velké obchodní domy mohou ve svých útrobách nechat otevřené ty podniky, jež mají obecnou výjimku (viz box). Jídelní kouty jako takové být v provozu nesmí, mohou leda prodat z okénka jídlo či pití s sebou. Nadále je vypnutá wi-fi a obstavené lavičky či dětské koutky, aby se v nich nedělaly shluky. Provozovatel musí totéž ohlídat i jinde, třeba na eskalátorech nebo v garážích.

NADÁLE JSOU OTEVŘENÉ PRODEJNY: ■ potravin

■ pohonných hmot a paliv ■ hygienického a drogistického zboží ■ lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků ■ malých domácích zvířat, krmiv a potřeb pro zvířata ■ brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží ■ novin, časopisů a tabáku ■ prádelny a čistírny ■ servisy a opravy vozidel, odtahové služby, prodejny náhradních dílů, myčky ■ provozovny, kde se vyzvedávají zásilky z e-shopů ■ zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby ■ pokladny prodeje jízdenek ■ květinářství ■ provozovny, kde se sjednávají stavební práce, projektová činnost, geologické práce, zeměměřičství ■ textilního materiálu a galanterie ■ servisy IT a ICT techniky, elektroniky a spotřebičů ■ realitní, daňové a účetní kanceláře ■ zámečnictví a servisy výrobků pro domácnost, instalace strojů a zařízení pro domácnost ■ domácí potřeby a železářství sběrné dvory, kompostárny

7. úřady, pošta, soudy

Od pošty až po výdejnu parkovacích karet městské části, úřady přecházejí na otevírací dobu dvakrát týdně pět hodin. Musejí mít rezervační systém, aby se netvořily fronty, a co se dá vyřídit elektronicky, písemně nebo telefonem, má se tak udělat.



Zaměstnanci úřadů, a to včetně ministerstev, soudů nebo policejních služeben, se mají omezit jen na výkon toho, co nesnese odkladu – kdo může dělat z domova, přesouvá se tam. Kdo musí zůstat v práci, vyhýbá se kolegům.

8. restaurace, bary

Stravovací provozy zůstávají zavřené, mohou mít jen výdejové okénko od šesti ráno do osmi večer. Alkohol se takto smí prodat také, ale nikde na ulici, v žádnou denní dobu se nesmí pít.

Hudební nebo taneční kluby jsou pod zámkem zcela. Jediný pardon mají závodní, hotelové a vězeňské jídelny, tam se mohou sesednout nejvíc čtyři lidé.

9. kultura, zábava, sport

Kromě knihoven je vše nadále zavřené: divadla, kina, muzea, galerie, posilovny, bazény, zoologické zahrady. Venkovní sportoviště jsou v provozu, ale poslouží leda individuálnímu protažení nebo hře ve dvou; víc lidí se sdružit nesmí. Na sport roušek netřeba.

10. svatby, pohřby, mše

Na svatbě a pohřbu se může potkat až deset lidí, u sňatečného obřadu a focení smí ústenky dolů, jinak jsou nasazené. Na mši může lidí šest.

11. školy, družiny

Všechny stupně včetně školních družin zůstávají na domácí výuce. Od listopadu by se měly vracet první stupně, ale není jisté, že se to stane. Podle vývoje nákazy je ve hře, že zpět půjdou třeba jen prvňáci a druháci.

První pomoc i brzda pro byznys

Není to prý ještě obávaný lockdown, jak tvrdí členové vlády, ale přesto ve středu oznámená a čtvrtkem odstartovaná nová opatření proti šíření pandemie tvrdě zasáhnou další obory podnikání.

Ke všem už minulý týden uzavřeným gastronomickým zařízením, fitness centrům či bazénům se ve čtvrtek z moci úřední přidávají další. Maloobchodní prodejny i služby. Naplňuje se černý scénář mnoha podnikatelů, kteří se už dříve obávali mnohem většího přiškrcení ekonomiky.

Státem nařízená zavíračka se nevztahuje na řadu výjimek. Tu zatím mají kromě prodejen potravin, drogerie, lékáren a benzinek například mimo jiné také čistírny a prádelny, prodejny zdravotnických prostředků, potřeb pro domácí zvířata, autoservisy, galanterie nebo květinářství. Výjimka se vztahuje třeba i na prodejny domácích potřeb a železářství a otevřené zůstanou také banky.



Zavřít ze dne na den musejí ale například prodejny či opravny oděvů, obuvi, služby, jako jsou kadeřnictví, částečně i hotely.

První pomoc je už na cestě

Pomoc pro podnikatele je ale již v mnoha případech připravena k čerpání. Například u Covidu nájemné, pro nějž vláda ve středu navýšila balík peněz z 1,2 miliardy na tři miliardy korun. Proplatí z něj dotčeným provozovnám a podnikatelům polovinu nákladů nájemného za období červenec až konec září, tedy v podstatě plnou sumu na následujících 1,5 měsíce.

„Urychleně jsme upravili podmínky už vyhlášené výzvy, aby co nejdřív mohli podávat žádosti i podnikatelé z nově dotčených oborů a provozoven,“ uvedla ve středu pro Lidovky.cz mluvčí ministerstva průmyslu Štěpánka Filipová.

Pro všechny je už rozšířený i program Antivirus A – Plus, z něhož stát poskytuje zaměstnavatelům sto procent superhrubé mzdy zaměstnanců, kteří kvůli uzavření či omezenému provozu musejí zůstat doma. Ministerstva už startují programy pro podnikatele ve sportu, zčásti v kultuře, zájezdové dopravce.



Nad další pomocí ve zrychleném režimu rokují zákonodárci. Ve středu poslanci schválili 500korunový kompenzační bonus za každý den uzavření pro všechny dotčené živnostníky, malá eseróčka, případně i „dohodáře“. Kompenzaci obdrží i ti, kdo jsou podstatným způsobem na dotčených oborech závislí jako odběratelé nebo dodavatelé.

Vládní pomoc podnikatelům.

Sněmovnou prošlo ve středu i další odložení EET – až do konce roku 2022. Tato zákonná opatření však začnou platit až poté, co je odsouhlasí i Senát.



Vláda dosud tvrdila, že v této druhé vlně covidu bude pomáhat cíleně jen zasaženým oborům ekonomiky. Jenže jak se ukazuje, nejnovější uzavírky a omezení se už dotýkají hodně širokého spektra podnikatelů. A je jasné, že finančně strádat začne i mnoho dalších.

Ztráty i pro neuzamčené provozy

Zákaz prodeje maloobchodu a poskytování služeb v provozovnách vypne velkou část ekonomiky. Sektor služeb má na celkovém HDP země totiž dominantní podíl 62 procent.

„Jakkoli vláda deklaruje pomoc uzavřeným provozovnám prostřednictvím operativních dotačních programů, nově ohlášené vládní kroky s jistotou velmi negativně zasáhnou celé hospodářství, tedy i provozy, které vláda neuzavřela,“ komentoval to ve středu prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Během první vlny covidu vydala vláda podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) na pomoc postiženým firmám a podnikatelům 200 miliard korun. I u druhé vlny půjde evidentně o mnoho desítek miliard a konečná částka se možná od té první moc lišit nebude.