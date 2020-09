Antimonopolní realitka: známým tekly miliony. Je to další důkaz morálního rozpadu celého úřadu, říká analytik

PRAHA/BRNO Jako stroj na peníze pro klíčové zaměstnance a jejich známé. Tak se jeví hospodaření jedné z nejmocnějších institucí v zemi. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) má bdít nad férovým fungováním trhu, při shánění bydlení si ale jeho vedení s tendry příliš hlavu nelámalo. Předseda ÚOHS Petr Rafaj si z eráru nechal platit nájem v bytě od firmy Proxima Reality.

Za šest let to úřad vyšlo na milion korun, vyplývá z dat, jež Lidovky.cz získaly podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Samo o sobě by to nebylo zvláštní, kdyby jednatelem podniku nebyl Rafajův známý a politik ČSSD Alexandr Čuba z Frýdku-Místku, jak upozornil web Aktuálně.cz. Ve stejném městě býval Rafaj místostarostou za oranžové a už tehdy se mluvilo o mnohamilionových komunálních zakázkách pro rodinný klan Čubů.