Kritika Izraele není antisemitismus, musí být ale věcná, říká odborník

Podle hebraisty a historika Zbyňka Taranta nejde všechny výhrady vůči Izraeli označit za nenávistné projevy. „Každá demokracie kritiku potřebuje, bez ní by ustrnula. Musí být ale věcná,“ řekl.

Souhlasí s ním i bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. „To, co vidíme v ulicích západoevropských měst a na mnoha západních univerzitách, ale nemá s kritikou nic společného. To je čistý antisemitismus,“ dodal.

„Pokud někdo vykřikuje nebo sdílí transparent s nápisem ‚From the river to the sea‘ (Od řeky k moři z anglického: From the river to the sea, Palestine will be free neboli Od řeky k moři, Palestina bude svobodná, pozn. red.), jinými slovy tím říká ‚Židi do plynu‘. Akorát to neříká tak jasně, protože by se dostal do střetu se zákonem,“ uvedl Mikulecký.

Podle Taranta demonstrující sice kritizují Izrael, útočí ovšem na židy, kteří v něm nežijí. Důvodem je často právě to, že nechtějí být součástí izraelsko-palestinského konfliktu.

„Vytvářejí atmosféru strachu, která židy vytlačuje zpět do Izraele. Tím jenom poroste napětí a boj o životní prostor mezi Izraelci a Palestinci. Proto tyto protižidovské projevy poškozují i samotné Palestince,“ vysvětlil Tarant.