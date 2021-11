Apartmány rostou už i v Černém Dole. Živelná výstavba se malému krkonošskému středisku dosud vyhýbala

Černému Dolu se živelná výstavba apartmánových domů, která nevratně mění ráz velkých krkonošských středisek, dosud vyhýbala. V poslední době se to změnilo.



Hlavním hráčem je skupina Neeco Group pražského podnikatele Davida Pátka. Chystá přestavbu hotelu Aurum v centru Černého Dolu na apartmánový dům s 53 byty, restaurací a wellness. Stejný investor převzal rozestavěné apartmánové městečko v části Čistá. V několika objektech má vzniknout přes sedm desítek bytů.



Zlínská developerská společnost Realspo začala na jaře stavět v lokalitě Slunečná Louka první ze sedmi objektů, v nichž bude dohromady 83 rekreačních bytů ve skandinávském stylu. Apartmánové městečko na okraji městyse ve směru na Janské Lázně by mělo být dokončeno do pěti let.

Rekreační byt jako investice

V přestavěném hotelu Aurum vznikne 53 nových apartmánů s výměrou od 28 do 60 metrů čtverečních.

„Kromě vytvoření komfortních apartmánů dojde k renovaci a rozšíření sportovních a relaxačních ploch. Zároveň dojde k celkové přestavbě restaurace, baru a celého gastronomického zázemí,“ sdělil majitel investiční skupiny Neeco David Pátek.

Součástí projektu jsou také krytá parkovací stání. Stavět se začne na jaře, v létě 2023 bude apartmánová rezidence připravena k nastěhovaní. Ceny nejmenších bytů začínají na čtyřech milionech korun, ty největší stojí dvojnásobek. Přestože jsou v prodeji teprve pár dní, desítka apartmánů už je rezervována.

„Zájem o rekreační bydlení, který započal v loňském roce, trvá i letos a předpokládáme, že zvýšená poptávka nás jen tak neopustí. Prvotním motivem současných kupujících je využití pro vlastní potřebu, chtějí vlastnit nemovitost mimo město, kam mohou kdykoli přijet,“ řekl Jiří Kučera, ředitel realitní kanceláře Luxent – Exclusive Properties, která černodolské apartmány prodává.

Podle něj také přibývá zájemců, kteří kupují rekreační byty na horách jako investici, druhé bydlení užívají jen část roku a v mezidobí nemovitost pronajímají. Skupina Neeco, která kromě realitních projektů působí v oblasti digitálních služeb a telekomunikačních technologií, dopravy či logistiky, v Černém Dole realizuje několik investic.



Vedle hotelu Aurum jsou rozestavěny další dvě apartmánová rezidence s víc jak 30 byty. Všechny apartmány už jsou prodané.

„Předání hotových objektů novým majitelům je naplánováno na příští léto,“ potvrdil David Pátek. Součástí Resortu Aurum je také hotel Pošta a čtveřice roubenek v černodolské části Čistá. Neeco Group také převzala dlouhé roky připravovaný projekt v Čisté, který počítá s výstavbou šesti domů s celkem 72 rekreačními byty a sedmi roubenek.

Z poloviny apartmánů, které investor do prodeje uvolnil, je už většina rezervována. Firma Golf & Ski development začala velkolepý projekt připravovat před více než dvanácti lety. Na ploše 80 hektarů počítala s vybudováním jedenácti apartmánových domů, 25 roubených chalup, hotelu s restaurací i bazénem a osmnáctijamkového golfového hřiště. K jeho realizaci ale nikdy nedošlo.

Areál Smrčina posuzují úřady

V Čisté navíc pravděpodobně dojde k rozšíření areálu s rekreačními domy, jehož výstavbu před lety rozjeli holandští investoři. Hradecká společnost Zelený kopec podle dokumentace, kterou posuzují úřady kvůli vlivu stavby na životní prostředí, chystá výstavbu 24 jednopodlažních domů s kapacitou téměř 200 osob. Rekreační areál Smrčina vyroste v ochranném pásmu Krkonošského národního parku na ploše téměř 40 tisíc metrů čtverečních.

Navzdory živelné výstavbě apartmánů v Černém Dole se starosta Josef Pánek (nestraník) neobává, že by se razantním způsobem změnila atmosféra střediska, které se dlouhodobě profiluje jako rodinné. Územní plán a ochrana přírody už investorům příliš nedovolují expandovat do dalších částí městyse.

„Všechno to jsou deset nebo patnáct let připravované projekty, které teď investoři oživují a realizují. Další výstavba na zelené louce v takovém rozsahu už do budoucna v podstatě nebude možná. Myslím si, že i přesto Černý Důl zůstane klidným místem pro rodiny s dětmi,“ domnívá se starosta.

Vysoká poptávka po rekreačním bydlení pohání výstavbu apartmánů v celých Krkonoších. Nejvíc projektů se v současnosti koncentruje ve Vrchlabí a v Peci pod Sněžkou.

Velmi aktivní je v poslední době investiční fond Aequitas Capital Investment, který vykupuje staré penziony a hotely a na jejich místě staví apartmány. To je případ bývalého penzionu Mlýn v Herlíkovicích u Vrchlabí nebo hotelu Hela a hospody Úpa ve Velké Úpě.

Realitní kancelář Evropa přebuduje bývalý hotel Siréna v Janských Lázních, který do sametové revoluce sloužil jako odborářská zotavovna, na luxusní apartmánový objekt s 58 byty.