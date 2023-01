Čeští vojáci se letos zúčastní 145 zahraničních cvičení

Armáda ČR se vloni připojila ke čtyřletému cyklu obranného plánování NATO, každá jednotka tak nyní ví, jakých schopností má během této doby dosáhnout a na co se v přípravě zaměřit. Tím budou cvičení efektivnější.

„K tomu si může vybrat a naplánovat z MTEP (Military Training and Exercise Program) svou účast na aliančních cvičeních ve čtyřletém horizontu, což dané jednotce dává i unikátní možnost být u plánování cvičení s aliančním partnerem od samotného začátku, a ne jako v minulosti až v jeho průběhu, kdy to bylo v mnoha případech méně efektivní, než bylo žádoucí,“ zdůraznil ředitel sekce rozvoje sil ministerstva obrany Petr Milčický.

Česká armáda ale i tak každý rok aktualizuje plán cvičení na základě politicko-vojenských priorit a dělí jej do čtyř oblastí: příprava k nasazení v operacích, pohotovostní síly, bilaterální a regionální spolupráce a výstavba schopností. Vloni se Češi zapojili do 119 cvičení v zahraničí, letos je to o 26 víc, celkem 145.

V roce 2023 vyjedou příslušníci české armády nejčastěji k sousedům na Slovensko (31x), do Německa (28x) a do Polska (15x). Kvůli výcviku budou rovněž často pobývat v USA, Španělsku, Maďarsku, Rumunsku, Belgii či Estonsku.

Z méně obvyklých destinací zavítají do Jordánska, kde vojáci 102. průzkumného praporu poměří síly na mezinárodní soutěži, či do africké Ghany, kam se na jaře vydají čeští speciálové.

Sardinie se na tři neděle stane domovem pro spojaře. S partnery z NATO si zde ověří schopnosti v informační podpoře v rámci kolektivní obrany Aliance a při protipovstaleckých a protiteroristických operacích.

Vrtulníky Mi-171š na cvičení Mountain Flight

K nejdůležitějším cvičením letošního roku v kategorii příprava k nasazení v operacích se stejně jako vloni řadí zářijový Mountain Flight ve francouzských Alpách. Posádky vrtulníkového letectva zde budou cvičit létání ve složitých taktických a geografických podmínkách, na programu jsou i výjimečné situace, například vysazení motoru.

Do Francie se vydá sedm desítek vojáků se čtyřmi vrtulníky (Mi-171, Mi-17 a W-3A) z 22. základny vrtulníkového letectva a 24. základny dopravního letectva.

Steadfast Noon v říjnu a listopadu se zaměří na vzdušné operace při zapojení velkého množství různých typů letounů (tzv. COMAO operace). České barvy bude v Německu a Belgii reprezentovat bezmála padesát příslušníků 21. základny taktického letectva a pět stíhacích letounů JAS-39 Gripen.

Armáda ČR @ArmadaCR Posilujeme východní křídlo Aliance. Dnes odletěli do Pobaltí naši chemici a ženisti. V Litvě vystřídají chemici po roce a půl protiletadlovce, pontonisty v Lotyšsku zase střídá zatarasovací četa s minovými vrhači. Naše spojence chráníme už od roku 2018. #JsmeArmada #WeAreNATO https://t.co/0H9DfdY1b2 oblíbit odpovědět

Česká armáda, jako součást mnoha typů pohotovostních sil NATO a EU, se bude s partnery secvičovat například na Toxic Lance, které proběhne na jaře na Slovensku. Stovka libereckých chemiků se s kolegy z Polska, Slovenska a USA připojí k výcviku malých taktických jednotek pro NRF (NATO Response Forces).

V kategorii výstavby schopností stojí za zmínku střelby, které představují přípravu na ochranu vzdušného prostoru partnerských států, tzv. Air Policing. Do Švédska se opět vydají vojáci z Čáslavi s letouny JAS-39 Gripen a L-159, aby se zde zdokonalili ve výcviku použití ostré munice (například řízené rakety) proti vzdušným cílům.

Voják 7. mechanizované brigády na mezinárodním cvičení v Polsku

Necvičí ale pouze vzdušné síly: 250 výsadkářů z 43. výsadkového pluku se v květnu vydá do Estonska na Swift Response, kde si s dalšími partnery z NATO procvičí mimo¨jiné plánování a provádění společných výsadkových operací.

S klíčovými partnery proběhne řada cvičení v rámci bilaterální či regionální spolupráce. Takovým bude například Slovak Shield, dvoutýdenní výcvik pro vojáky 7. mechanizované brigády a 4. brigády rychlého nasazení. Se slovenskými partnery půjde nejen o společný výcvik a sdílení zkušeností mechanizovaných jednotek armád V4, ale rovněž o nácvik obrany státu NATO při napadení vnějším nepřítelem v konfliktu vysoké intenzity.