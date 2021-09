Chybí nám velkokapacitní letadlo, zjistila armáda po afghánské evakuaci

Mezi vyznamenanými byl i Josef Nejedlý z Velitelství pro operace, jeden z koordinátorů záchranné akce. Za nejnáročnější označil nutnost rychlého postupu ve chvíli, kdy se situace v Afghánistánu dramaticky zhoršovala.

Podle Metnara evakuační mise neznamenala jenom ponaučení pro zúčastněné vojáky, ale pro celou armádu a stát. „Pro nás to je obrovská zkušenost, jaká situace může nastat, jak rychle se mohou podmínky zhoršit a jak je třeba na to reagovat,“ řekl.

Ministerstvo obrany se podle něj také zamýšlí nad dalším doplnění techniky. Bylo podle něj vidět, že armádě chybí velkokapacitní letadlo, které by dokázalo kromě vojáků dopravit i techniku.

Metnar dnes ocenil za srpnovou evakuaci téměř 200 lidí z Afghánistánu 25 vojáků včetně velitele Velitelství pro operace Josefa Kopeckého. Novinářům řekl, že armáda má dopředu podle povahy mise nachystané scénáře, na které se chystá.

„Předvídáme, jaké situace mohou nastat. Když to pak přijde, tak to jenom rychle uděláme. Bez přípravy by to nešlo,“ podotkl. Připustil, že srpnovou záchranou akci doprovázela i značná improvizace. Dodal, že na plánování podobné operace se podílí tým do 15 lidí.

Jednou z hlavních postav plánování a řízení evakuace byl Nejedlý. Před novináři ocenil „bravurní výkon“ vojáků, kteří byli přímo v Kábulu. „Je potřeba si uvědomit, že ti kluci z Vojenské policie skoro tři dny nespali. Absolutní nasazení, stoprocentní koordinace s námi, což ulehčovalo práci,“ řekl.

Baku umožnilo přepravu více lidí

Při evakuaci hrál podle Nejedlého klíčovou roli krizový štáb ministerstva zahraničí. „Způsob provedení byl na nás, ale prvotní podmínky musely být koordinovány a za to opravdu díky ministru zahraničních věcí panu (Jakubu) Kulhánkovi a jeho týmu, který nám vycházel nadstandardně vstříc,“ uvedl.

Ocenil třeba, že česká diplomacie vyjednala možnost mezipřistání v Baku, díky kterému mohlo být na palubě více lidí. Krizový štáb podle něj zasedal podle potřeb minimálně dvakrát denně. Jednání popsal jako plně profesionální. „Emoce šly bokem a zavládla čistá profesionalita,“ dodal.

Za nejnáročnější označil časový tlak. Velení s vojáky v Afghánistánu nejprve komunikovalo přes utajované spojení. Po jeho vypnutí začalo používat předem připravené SIM karty. Kvůli přetížení sítě přišlo na řadu i satelitní spojení.

Afghánci, kteří se dostali na seznam evakuovaných, byli kontaktování přímo z Česka, využit byl i tlumočník. „Do 20 minut museli být obvoláni všichni,“ popsal časovou hektičnost. Afghánci se dozvěděli kód, čas a místo, kam se měli dostavit a kde čeká evakuační tým. Ten po ověření kódu a totožnosti vytipované osoby dostal do bezpečného prostoru základny, kde byli před nástupem do letadla řádně zkontrolováni.

Pokud se někoho z vybraných nepodařilo zastihnout, pokusy o spojení se opakovaly, dostávali také SMS zprávy nebo e-maily. „Pracoval na tom celý tým lidí,“ uvedl. Když se někoho ze seznamu nepodařilo kontaktovat, nebo dotyčný uvedl, že se ve stanoveném čase nestihne na letiště dostavit, na řadu přišel další seznam lidí. „Abychom dali šanci co nejvíce z nich,“ podotkl.