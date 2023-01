Armáda posiluje, tento rok chce přijmout 2200 nových vojáků

„Na rok 2023 byl stanoven rekrutační cíl k přijetí 2 200 osob do služebního poměru vojáka z povolání. Z tohoto počtu je 500 studentů pro Univerzitu obrany a 1 700 vojáků k vojenským jednotkám,“ uvádí Vlastimila Cyprisová z Generálního štábu AČR a dále dodává: „V roce 2022 si podalo žádost o povolání do služebního poměru celkem 4 511 uchazečů, z toho 872 žen (19,3 %). Do služebního poměru bylo přijato 1 667 uchazečů, z toho 233 žen (13,9 %).“ Celkový podíl žen v AČR je nyní přibližně 14%, tedy podobně jako policistek.

Náborové cíle se dlouhodobě armádě daří plnit i přes odchody. „Pokud budeme vycházet z dlouhodobého průměru počtu zániků služebního poměru, lze odhadovat, že v tomto roce zanikne služební poměr přibližně 950 vojákům,“ dodala Cyprisová. Důvody jsou různé, roli hraje věk, zdravotní stav, ale i neprodloužení závazku. Dle Koncepce výstavby AČR by měla mít armáda 30 000 vojáků do roku 2030, tedy zhruba o tři tisíce více, než je současný stav.

Nováčky pro vstup do armády motivuje i vysoký, náborový příspěvek, který může být až 250 000 korun. Vyplácí se postupně: 20 % po 6 měsících, 30 % po 12 měsících, 50 % po 24 měsících. Oproti tomu Policie České republiky, která je na trhu práce armádě konkurentem, vyplácí 150 000 korun po zkušební době.

Motivující může být i zvyšující se armádní rozpočet, který tento rok činí 111,8 miliardy korun, což představuje 1,52 % HDP a s tím spojená modernizace. „Aktuálně nabízíme 64 různých pozic v 53 místech výkonu služby. Hledáme, mimo jiné, řidiče Pandurů, spojaře nové generace, ale i specialisty digitálního marketingu, tedy nové, moderní pozice, které reflektují dnešní dobu a armádní potřeby,“ říká Cyprisová.

Rozsah nabízených pozic je opravdu široký, tradičně atraktivní je výsadkový pluk, který nováčky láká k minometům, granátometům, ale i za volant výsadkářských vozů. Uplatnění najdou i výborní angličtináři. Lektory armáda ocení důstojnickou hodností a platem od 60 000 korun. Pozice řidiče tanku a bojového vozidla pěchoty získá na atraktivitě především po modernizaci, kdy se očekává nákup nových bojových vozidel pěchoty CV-90 ze Švédska, ale i tanků Leopard z Německa. Jedním již armáda disponuje, dalších čtrnáct vojáci převezmou v tomto roce.

Vojáci v Přáslavicích převzali první tank Leopard 2A4, které Česko získalo darem od Německa

Stejná situace panuje i u letectva, protivzdušné obrany, ale i u dělostřelců. Uzavřené armádní tendry slibují nové, samohybné houfnice, systémy protivzdušné obrany, radiolokátory, ale i vrtulníky. V plánu je i nákup stíhacích letounů páté generace. Vojáci získávají nové ruční zbraně, zejména útočné pušky CZ BREN 2 a další výzbroj a výstroj. „Armáda je kvalitním zaměstnavatelem, který se těší dlouhodobé, vysoké podpoře obyvatelstva. Nováčkům nabízíme adekvátní zázemí, ale i motivující finanční ohodnocení,“ říká Cyprisová.

Schůzka s rekrutéry on-line z pohodlí domova

Základní plat vojáka v hodnosti svobodníka, tedy nejnižší hodnosti po dokončení základního výcviku ve Vyškově přesahuje třicet tisíc korun hrubého. K tomu má nárok na příspěvek na bydlení, který se vypočítává dle velikosti obce, kde žije. Ten činí minimálně 3000 korun. Další složkou je dvouprocentní výkonnostní příplatek, ale voják jej může získat nejdříve po roce služby.

Nábor by v brzké době mělo zjednodušit virtuální náborové centrum. Ulehčí administrativu, ale i zjednoduší kontakt s rekrutéry. „Potřebná dokumentace se jednoduše nahraje do aplikace virtuálního náborového centra. Zjednoduší to i práci rekrutérovi, který už nebude muset opisovat údaje z jednoho systému do druhého, čas tak využije optimálněji pro práci s uchazečem,“ uvádí mluvčí Generálního štábu AČR Ivo Zelinka. Virtuálně si tak zájemce domluví videoschůzku, probere představy, reálné možnosti a to vše bez nutnosti opustit domov. Podle Zelinky se na virtuálním náborovém centru usilovně pracuje a spuštěno by mělo být v nejbližší době.