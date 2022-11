Obrana dostane rekordní rozpočet, problémem je ale vysoká inflace. Přes miliardu ukrojí i drahé energie

A prostředky vynakládané na obranu České republiky by měly růst i v následujících letech. V roce 2024 by na tento účel mělo jít 130 miliard korun a v roce 2025 pak 155 miliard korun. Tím by Česká republika v souladu s programovým prohlášením vlády konečně splnila svůj závazek vůči Severoatlantické alianci, tedy vynakládat na obranu alespoň dvě procenta HDP ročně.

Zakázky se prodražují

„Obrana už nesmí být popelkou, protože vnitřní dluh, který narůstal posledních více než dvacet let, je ohromný. Naše armáda stále není zmodernizovaná, potřebujeme doplnit zásoby munice, náhradních dílů a dalších potřebných věcí,“ uvedla k návrhu rozpočtu mimo jiné ministryně obrany Jana Černochová (ODS).