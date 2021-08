Ať šéfa BIS navrhuje opozice, říká bývalý šéf rozvědky. Odhadl, jaký osud Koudelku čeká

Lidovky.cz: Co říkáte na skutečnost, že vláda nejmenovala plnohodnotného ředitele BIS?

Je to celé kašpařina, divadélko a alibismus. Nevidím sebemenší důvod, proč by ředitel BIS neměl být jmenovaný. Ať už to měl být Michal Koudelka, či někdo jiný. Je to kompetence a povinnost vlády. Jestliže někomu vyprší mandát, automaticky by politici měli měsíce dopředu jednat, kdo toho člověka nahradí. Jestliže to neudělali, musí za tím každý vidět politiku.