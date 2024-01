Pokuty už v koši neskončí, Ukrajinci si musí auto v Česku povinně zaregistrovat

Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana se od počátku loňského října, kdy byla registrace ještě dobrovolná, do 17. ledna letošního roku v metropoli už zaregistrovalo celkem 5 213 ukrajinských vozidel.

Informace o tom, kolik aut ještě jezdí bez registrace, úřady ani policisté však nemají. „Takovou situaci nemáme jak řešit. Tyto přestupky projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, popřípadě policie příkazem na místě. V rámci magistrátu nebyl zatím řešen žádný řidič, který by své auto neměl registrované,“ potvrdil MF DNES Hofman.

„Z povahy věci není v možnostech ministerstva toto zjistit,“ zhodnotil stav i mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Jestli je řešení pokut po zavedení systému opravdu snadnější, policisté nepotvrdili. „Tento typ přestupku policisté samostatně neevidují, a tudíž není možné zjistit, zdali byl už někdo tímto způsobem sankcionován,“ vysvětlil k udělování pokut mluvčí policie Richard Hrdina.

Po ruské invazi na Ukrajinu zjara 2022 přišlo do Česka množství Ukrajinců – jen na území hlavního města bylo podle údajů ministerstva vnitra k polovině letošního ledna uděleno pobytové oprávnění v souvislosti s válkou na Ukrajině celkem 95 022 osob. V rámci celé republiky evidovali na ministerstvu dopravy podle Jemelky k poslednímu prosinci loňského roku 18 059 ukrajinských vozidel.

Odpovědnost za přestupky

V hlavním městě si obyvatelé v některých městských částech v minulosti stěžovali, že v modrých zónách místo rezidentů parkují právě ukrajinská auta. Uprchlíci si mohou na základě víza žádat o parkovací oprávnění v místě svého pobytu, ale jednotlivé radnice registrují jen desítky takových případů.

Až do konce loňského roku neměli ukrajinští uprchlíci povinnost auta registrovat. V případě spáchání přestupku na českých silnicích to znamenalo, že nebylo možné spárovat vozidlo s konkrétním člověkem, který ho na našem území využívá, a obce tak přicházely o finance z pokut.

Ministerstvo dopravy přistoupilo k povinnosti registrace těchto aut, protože registry vozidel České republiky a Ukrajiny nejsou propojené. „Centrální databázi ukrajinských vozidel zavádíme zejména proto, aby byla dohledatelná odpovědnost pachatelů přestupků,“ vysvětlil loni na podzim ministr dopravy Martin Kupka (ODS) s tím, že tato povinnost se nevztahuje na mezinárodní provoz.

Registrace je zdarma

Krok, ke kterému přistoupilo ministerstvo dopravy na podzim, má zajistit odpovědnost všech pachatelů přestupků na českých silnicích bez výjimek. V případě, že tak řidiči neučiní a své vozidlo s ukrajinskou značkou nezaevidují, riskují pokutu až do výše třiceti tisíc korun. Vyplývá to z novely zákona o pobytu cizinců.

Celý registr i zapsání do něj jsou podle Kupky velmi jednoduché. Ten, kdo aktuálně na našem území provozuje motorové vozidlo s ukrajinskou značkou, musí být od začátku tohoto roku zapsán v evidenci, a to do sedmi dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění, která stát přiznává právě uprchlíkům z Ukrajiny.

Žadatel se může obrátit na kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností, na kterém spravují registr vozidel. V metropoli se jedná o úřady v městských částech Prahy 3, Prahy 6, Prahy 9 a Prahy 10. Žadatel s sebou potřebuje mít doklad totožnosti, osvědčení o registraci vozidla či technický průkaz a vyplněný formulář o provozovateli. Registrace ukrajinského vozidla je zdarma a žádný správní poplatek nebude žadatel platit ani při zapisování změn v údajích. Běžně občan za zápis změny vlastníka nebo provozovatele auta zaplatí 800 korun.

Informace k registru ukrajinských vozidel lidé získají v češtině i ukrajinštině na webu ministerstva dopravy.