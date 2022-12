„Bevka“ budou, oznámila vojákům Černochová. Mohlo by jich dorazit 210

„Bevka budou,“ překvapila vojáky v Přáslavicích na Olomoucku ministryně obrany Jana Černochová (ODS) během ceremoniálu převzetí prvního tanku Leopard 2A4 darovaného z Německa.

Česko totiž podepsalo se Švédskem a firmou BAE Systems nezávazné memorandum o dodávce pásových bojových vozidel CV90.

Za 210 bojových vozidel v sedmi modifikacích by podle ní měla ČR zaplatit maximálně 51,684 miliardy korun včetně daně. Cenová nabídka zbrojovky BAE Systems je podle ní platná do června. Český průmysl by se na zakázce měl podílet 40 procenty.

Pro až 30 českých firem, které se mají na zakázce podílet, to znamená přes 20 miliard korun z celkové ceny kontraktu.

Dokument podepsal v úterý náměstek ministryně obrany pro akvizice Lubor Koudelka. „Memorandum potvrzuje shodu všech tří stran na základních parametrech ohledně pořízení bojových vozidel pěchoty CV90,“ uvedla Černochová.

O samotné smlouvě se bude jednat v první polovině příštího roku. Podle navrhované dohody obdrží česká armáda nejnovější verzi CV90, označovanou jako CV90MkIV. Ta je vybavená nejnovějšími pokročilými schopnostmi a digitálními technologiemi, uvedla dnes zbrojovka BAE Systems v tiskové zprávě.

„Neměníme počty, neměníme žádné zásadní parametry,“ konstatovala Černochová.

Česko bude devátou zemí vyzbrojenou vozidly CV90. „Velmi nás těší, jakého pokroku jsme dosáhli v našich jednáních s Českou republikou a Švédským královstvím,“ řekl Tommy Gustafsson-Rask, prezident společnosti BAE Systems Hägglunds ve švédském Örnsköldsviku, která vyvíjí a vyrábí bojová vozidla CV90.

„Těšíme se na uzavření smluvních jednání v příštím roce se závazkem podporovat AČR při posilování jejích obraných a bojových schopností pomocí moderního, v boji osvědčeného BVP CV90,“ dodal.

Smlouvu na nákup stejných obrněnců před týdnem podepsalo také sousední Slovensko.

Na základě podepsaného memoranda o porozumění budou vlády Švédska a České republiky spolupracovat ve vojenských záležitostech. Ty zahrnují mimo jiné výcvik, podporu a průběžné vzdělávání vojáků a obsluhy.