Chápete to? Kromě asociální vlády tady máme Rusnokovu drahotu, kritizuje Babiš

„Takže nejdřív nám řekli nemáte jezdit, potom říkají nemáte topit a otázka je, kdy přijdou, že nemáte ani svítit. Co to je tohle?“ kritizuje expremiér.

„Kromě asociální vlády tady máme Rusnokovu drahotu,“ prohlásil také Babiš. Zdražili jste úvěry lidem, hypotéky, vytýká v Čau, lidi guvernérovi ČNB Jiřímu Rusnokovi. „Mladí lidé už budou mít problém si pořídit byt na hypotéku,“ uvedl bývalý premiér.

„Já jsem o tom přesvědčen, že vláda by měla dělat vyvážená opatření, že by neměla upřednostňovat uprchlíky a Ukrajinu nad našimi občany, oni skutečně mají těžké období a ještě bohužel to bude velice náročné,“ prohlásil Babiš. „Proboha, pomáhejme i našim lidem,“ řekl také šéf ANO.

Vadí mu zrušení povinného přimíchávání biopaliv do pohonnných hmot. „Nenávist vůči Babišovi je větší než vůči Putinovi,“ řekl doslova. Ruského prezidenta Vladimira Putina přitom kvůli agresi, kterou rozpoutal vůči Ukrajině, označují světoví politici i občané mnoha zemí světa za válečného zločince.

Babiš vládě vytkl rozhodnutí zrušit přimíchání biosložky do pohonných hmot už při debatě před hlasováním o státním rozpočtu na letošní rok. „Čtrnáct miliard dáte Putinovi, který zabíjí lidi,“ prohlásil Babiš.

Největším výrobcem biopaliv v Česku je lovosická firma Preol, která je součástí holdingu Agrofert. Tu převedl Babiš do svého svěřenského fondu kvůli zákonu o střetu zájmů.