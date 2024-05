Nekritizuji pomoc Ukrajině, brání se Babiš ve sporu s Černochovou o munici

Celé znění dopisu pro ministryni Černochovou: Vážená paní ministryně, předně jsem Vám chtěl napsat, že si vážím toho, že mě sledujete na sociálních sítích a že Vás zaujalo moje video věnované pochybnostem a mlžení Fialovy vlády ohledně nákupu munice pro Ukrajinu. Očekával jsem, že Váš dopis rozptýlí obavy a odpoví na otázky mnoha našich občanů, kterých jste si jistě vědoma. Musím konstatovat, že pro mě bylo velkým zklamáním, když jsem se místo odpovědí, informací a faktů dočkal dvou stran Vašich dojmů, melodramatických výlevů, dětinských útoků a kýčovité sebechvály na tu nejneschopnější, nejarogantnější a nejprolhanější vládu v dějinách České republiky, jíž jste členkou. Skutečnost, že jsem ťal do živého, jste potvrdila nejen svojí značně emocionální reakcí, ale především tím, že jste se vyhnula reakcím na moje dotazy, které jsem vznesl. Nejde však o mě, ale především jde o naše občany - jim dlužíte odpovědi. Proto Vám své otázky pokládám znovu, pro přehlednost je jsem seřadil do šesti bodů. Nemusíte mít obavu, na každou otázku můžete odpovědět, aniž byste se musela vymlouvat na utajované skutečnosti nebo bezpečnost ČR. Mezi zbrojaři všichni všechny detaily znají. 1. Kolik celkem stála české daňové poplatníky munice, kterou Vaše vláda nakoupila pro Ukrajinu? Na rozdíl od jiných zemí premiér Fiala výši vynaložených prostředků tají. Premiér mluvil o jednotkách stovek milionů. Je to tedy 900 milionů. Nebo snad víc, když se o panu Fialovi dobře ví, že programově Iže? 2. Proč nákupy Fialova vláda neuskutečňuje přes státní podniky VOP CZ., s. p. a LOM PRAHA s. p., a EXPLOSIA, a. s., které obchodují s vojenským materiálem? 3 Je pravda, že vláda nakupovala munici i od našich spojenců? Je pravda, že při nákupu této munice Fialova vláda využívala služeb prostředníka? Pokud ano, proč? 4. Jaká byla hrubá marže na každém dělostřeleckém granátu? Jak zaručíte, že obchodníci se zbraněmi mají přiměřený zisk a nezneužívají situace válečného stavu? Můžete potvrdit, nebo vyvrátit zprávy, že nákupní cena jednoho granátu ráže 155 mm byla 2 700 amerických dolarů, ale od prostředníka jej Fialova vláda kupovala za 3 200 eur? 5. Je pravda, že součástí nákupu byla také munice pocházející z Ruska? Jaké máte záruky, že munice dodávaná Ukrajině je skutečně kvalitní? Jaké je datum výroby dodávané munice? 6. Bude munice pro Ukrajinu repasovaná v České republice a převážená přes naše území? Nyní mi dovolte reagovat na některé pasáže z Vašeho dopisu. Ponechám stranou, že jste mě pobavila představou, že se Fialově vládě něco daří a že je úspěšná. Je evidentní, že Vás premiér Fiala nakazil svou mýtománií, nebo tím, že moc času trávíte na Twitteru. Mimochodem citát Hanny Arendtové, že lži by neměly být ospravedlnitelným nástrojem politiky, byste měla především připomínat premiéru Fialovi, který si na lhaní občanům a porušování předvolebních slibů postavil svou politickou živnost, ale to jen na okraj. Občané ČR jsou si velmi dobře vědomi, že jediné, co pětikoalice za 2,5 roku dokázala, je plošně lidem a firmám zvýšit daně, vyhnat ceny energií mezi nejvyšší v Evropě, odradit zahraniční investory od podnikání u nás, osekat důchody, zvýšit věk odchodu do penze, zrušit výhody pro rodiny s dětmi, způsobit rekordní inflaci, bezprecedentní drahotu a obří pokles životní úrovně. Prioritou Fialovy vlády zkrátka není Česká republika a její občané, ale především kšefty a vlastní prospěch politiků pětikoalice, což vláda svými rozhodnutími a chováním dokazuje dnes a denně. Hnutí ANO nikdy nezpochybnilo pomoc Ukrajině a stejně tak jsme nikdy nezpochybnili, že Rusko je jasný agresor, a opakovaně jsme také tento jeho teroristický akt jednoznačně odsoudili. Naše hnutí, ostatně jako jediná česká politická strana, darovalo hned na začátku války peníze pro Ukrajinu a já osobně jsem organizoval a zaplatil převoz tisícovky volyňských Čechů na ukrajinsko-slovenskou hranici. Nejsem si vědom, že byste Vy osobně nebo ODS nějak přispěly na pomoc Ukrajině. To ostatně platí i o dalších stranách a politicích pětikoalice. Občané ČR dobře vědí, že tradicí ODS není peníze darovat, ale naopak je zpronevěřovat. Koneckonců 14 milionů eur určených pro munici na Ukrajinu se podle médií ztratilo z kampeličky pana Fialy, což mluví samo za sebe. Škoda, že jste se nezasadila alespoň o to, aby Ukrajina měla konečně po dvou letech v Praze svého velvyslance. Válka je obrovskou lidskou tragédií, vyjádřenou stovkami tisíc mrtvých, miliony vysídlených lidí a zdevastovanou infrastrukturou. Navíc s pokračující ruskou ofenzivou, ukrajinskou únavou z války a skutečností, že přes 650 tisíc ukrajinských mužů v bojovém věku se skrývá v Evropě, se obáváme toho, že militantní chování Vaší vlády a některých světových lídrů připraví Ukrajinu o další části území. To se stát nemuselo, pokud by znovu začaly mírové rozhovory, které probíhaly už krátce po začátku války v roce 2022. Pro ukrajinské obránce je zcela zásadní pomoc Kongresu USA v hodnotě 61 miliard amerických dolarů a nejmodernější vojenská technika, kterou Ukrajina obdrží, proto tuto aktivitu také plně podporujeme. Jak mně, tak Vám musí být ale jasné, že tím největším problémem na Ukrajině jsou především chybějící vojáci. Jen s nimi bude mít převahu na bojišti, o které píšete. Na tom bohužel Vaše muniční iniciativa mnoho nezmění. Pokud opravdu chcete pomoci Ukrajině, podpořte polskou a litevskou iniciativu na vydávání ukrajinských válečných dezertérů a udělejte podobná opatření i v České republice. To, co kritizujeme, není pomoc Ukrajině, proto jsme ji také vždy podpořili. Je to netransparentnost aktuální muniční iniciativy, kterou vnímám především jako obří PR akci. Desítky rozhovorů či zneužívání státního znaku ve spojení s municí na mikinách jsou toho jasným důkazem. Pokud by bylo hlavním cílem skutečně pomoci Ukrajině, nemluvili byste o této aktivitě od února tohoto roku, ale zveřejnili byste ji až poté, co by pomoc dorazila na místo určení. A kritizujeme také absenci jakéhokoliv plánu B, tedy snahy Vaší vlády i dalších světových politiků hledat diplomatické řešení konfliktu. Fialova vláda dělá z každého, kdo použije slovo mír, ruského švába a sluhu Putina, sami přitom válku zneužíváte pro Vaše předvolební kampaně, neštítíte se malovat nám na tváře ruské vlajky, dávat nás na plakáty s Putinem a podobně. Což mě přivádí k závěru Vašeho dopisu: takovou snůšku absurdit jsem dlouho nečetl. Jak jistě dobře víte, jako český premiér jsem v listopadu 2019 na oficiální návštěvě Kyjeva ujistil ukrajinského prezidenta Zelenského, že ČR podporuje územní celistvost Ukrajiny včetně Krymu. Na tom se nikdy nic nezměnilo. Můžete si být jistá, že kdybych teď byl v exekutivní funkci, napjal bych všechny síly k tomu, abych se angažoval a přesvědčoval světové lídry k jednání o příměří. O to ostatně usiluje i prezident Zelenskyj, který mluví o mírové konferenci. Ohledně řečí, že jsem měl zastavit válku, nezapomínejte, že si Vladimira Putina ještě v květnu 2018 v Petrohradu předbíhal prezident Macron a chtěl obnovovat vztahy mezi Ruskem a Evropou a při oslavách konce 1. světové války všichni světoví lídři seděli 11. listopadu 2018 v Paříži za jedním stolem (tehdy okupace Krymu světovým lídrům nevadila a ani jsem nijak nezaznamenal, že Vy byste se nad těmito kroky pohoršovala). Na to konto se mohu zeptat Vás, co jste udělala pro mír Vy nebo Váš premiér? Co jste dělala na jaře 2022, několik týdnů po ruské invazi, kdy byla na spadnutí mírová dohoda? Jak jste se angažovala, abyste válku ukončila? Naopak si dobře pamatuji Vaši mimořádně emocionální tirádu 15. listopadu 2022, kdy na území Polska dopadla raketa. Tehdy jste pomalu vyhlašovala válku Rusku, aby se o den později ukázalo, že šlo o raketu ukrajinskou. Ještě k Rusku - za dobu, co jsem v politice, jsem nikdy nebyl na oficiální cestě v Rusku, dokonce jsem ani nejednal s ruským velvyslancem, což se o Vašich spolustranících rozhodně říct nedá. S Vladimirem Putinem se bratříčkovali premiéři ODS Topolánek (jistě, bylo to v rámci českého předsednictví EU) a hlavně v roce 2013 Nečas, tedy v době, kdy byli ve vládě například pánové Fiala, Stanjura, a jistě by tam byl i pan Vondra, nebýt aféry Promopro. Bylo to „morální svědomí ODS“ paní Němcová, která se jako součást delegace prezidenta Klause dožadovala v Kremlu vodky. Premiér Nečas zapojil do tendru na dostavbu Temelína ruský ROSATOM. ODS a ani TOP 09 se svým ministrem zahraničí nikdy neměli odvahu zasáhnout proti rezidentuře na ruské ambasádě v Praze, na to jste museli počkat až na Babiše. A Vy máte tu troufalost mě spojovat s Putinem, dávat mě s ním na plakát, karikovat volební kampaň soupeře, a ještě mluvit o morálce? Zameťte si nejdřív ten toxický svinčík ve Vaší vlastní straně, která zradila Vaše voliče, ale i všechny občany České republiky. Jelikož máte ráda citáty, paní ministryně, zopakuji Vám ten od prezidenta Masaryka. Snad ho nenařknete z toho, že byl Putinovým agentem. „Ne násilím, ale smírně, ne mečem, ale pluhem, ne krví, ale prací, ne smrtí, ale životem k životu - toť smysl našich dějin a odkaz předků.“ S pozdravem, Andrej Babiš