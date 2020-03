Babiš: Cílem chytré karantény je porazit vir. Je to cesta k normálnímu životu

PRAHA Od pondělí stát testuje takzvanou chytrou karanténu na jižní Moravě, celorepublikově má začít fungovat po Velikonocích. Nový systém, který elektronicky „vytrasuje“ nakaženého pomocí mobilních dat a rychle izoluje a otestuje jeho rizikové kontakty, by se ale měl v následujících dnech postupně rozšiřovat i do jiných krajů.

„Zájem projevil i Moravskoslezský kraj, ten by mohl následovat, možná už v průběhu tohoto týdne,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz premiér Andrej Babiš (ANO). Důležité je podle něj co nejrychleji zapojit Prahu, kde je nejvyšší počet nakažených. V celé zemi bylo včera večer již 16 obětí a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) řekl, že by se zákaz volného pohybu měl prodloužit o další týden.



Projektu chytré karantény velí armáda v čele s brigádním generálem Petrem Procházkou. Zastřešovat by jej měl podle Babiše současný předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula, jehož by v čele štábu měl vystřídat ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Lidovky.cz: Co je cílem inteligentní karantény?

Jde skutečně o nejdůležitější projekt, který stát chystá. Cílem je porazit vir, potřebujeme snížit tempo růstu nákazy. Systém vychází z osvědčených postupů realizovaných v Jižní Koreji, Singapuru a Hongkongu. Inspirujeme se v těchto zemích, na rozdíl od zbytku Evropy nebo Ameriky. Máme scénáře, které vychází z rychlosti šíření epidemie v evropských zemích. Obecně se nacházíme v různých fázích epidemie. V první fázi bylo klíčové zavést plošná opatření k zastavení nekontrolovaného šíření viru. To Česká republika naštěstí učinila rychle a denní počty nových případů potvrzují účinnost těchto opatření, i když situace se může změnit. Ve druhé fázi musíme nahradit plošná opatření konceptem chytré karantény.

Lidovky.cz: Jak ten koncept funguje?

Chytrá karanténa pracuje s rychlou identifikací rizikových kontaktů a individuální izolací, což je naprosto zásadní. Nakažený se trasuje pomocí informačních technologií, důležitá je rychlost realizace.

Lidovky.cz: Mohl byste trasování pomocí informačních technologií přiblížit?

V projektu počítáme s GPS mapami. Nakažený bude vytrasován elektronicky pomocí dat ze svého mobilního telefonu a platební historie, pokud s tím bude souhlasit. Vznikne taková interaktivní mapa a na základě ní si bude infikovaný rozpomínat, s kým se mohl v poslední době setkat a nakazit ho. Tyto rizikové kontakty budou co nejrychleji testovány. Ten, kdo bude testován pozitivně, bude povinně umístěn do izolace. Je naprosto zásadní, aby karanténu dodržoval. Možná zavedeme i telefonické kontroly či sledování pohybu, protože máme stále signály, že ne všichni to berou vážně a že nedodržují doporučení. V rámci chytré karantény zavádíme i následné povinné testování v rozmezí několika dnů pro potvrzení nebo vyvrácení nákazy.

Lidovky.cz: Kolik dní zpětně od zjištění nákazy budete elektronicky mapovat pohyb nakaženého?

Nakažený se bude trasovat pět dní nazpět. Musíme rychle otestovat a izolovat lidi, kteří se s ním dostali do významného kontaktu. Nyní se testuje asi 5400 lidí denně a potřebujeme se dostat na deset tisíc a výhledově i dvacet tisíc denně. Některé země v rámci Evropy mají nižší počty nakažených, ale domníváme se, že je to tím, že zkrátka dostatečně netestují. My máme také určité časové prodlení, ale snažíme se to doběhnout.

Lidovky.cz: Říkáte, že vaším cílem je testovat dvacet tisíc lidí denně. Co pro to děláte?

Nyní už testuje sedmdesát laboratoří, začínali jsme jen se Státním zdravotním ústavem a postupně kapacity rozšiřovali. Když jsme na konci ledna začali s testováním, otestovali jsme dvacet lidí, v pátek 27. 3. jsme měli za den 5247 otestovaných. Celkově jsme otestovali přes 36 tisíc lidí, takže rychlost se podstatně zlepšuje. Musíme mít odběrové sety a místa, kde se lidé otestují. Zapojujeme proto různé ústavy a instituce. Já jsem třeba teď na základě žádosti hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stránské doporučil Nemocnici Písek a její laboratoř klinické mikrobiologie a profesor Prymula ji vzal do systému laboratoří. Uvědomujeme si, že musíme zrychlit metodu testování a zvýšit kapacitu pracovišť.

Lidovky.cz: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch hovořil o tom, že by se do testování měla zapojit i Akademie věd České republiky. Testuje už tato výzkumná instituce?

Již ano, ale zatím pouze manuálním způsobem. V současné době se snaží do procesu zapojit automat. Při jeho použití však zatím dochází k občasné kontaminaci okolních vzorků od vedlejších silně pozitivních vzorků na koronavirus. Technické řešení se v tuto chvíli hledá, ale dá se očekávat, že bude rychle nalezeno. Nová metoda je unikátní a prakticky nezávislá na zahraničních dodávkách.

Lidovky.cz: Už dříve jste avizoval, že se do fungování chytré karantény poměrně zásadně zapojí armáda. Jakou roli bude mít v systému? Co je úkolem českých vojáků?

Armáda České republiky má sestavit 33 odběrových týmů, které budou vyjíždět k rizikovým kontaktům a nabírat jejich vzorky. Posílí tím krajské hygienické stanice. Vojáci budou také dezinfikovat místa, kde se pohyboval nakažený. Do systému se zapojí tři chemické jednotky. Jde o chemiky v Liberci, Bechyni a Olomouci. Na dezinfikování se podílí i hasiči. Armáda se bude rovněž podílet na distribuci ochranných prostředků a bude mít na starost logistiku hygieny.

Lidovky.cz: Víte, kolik vojáků se do systému zapojí?

Pro projekt chytré karantény armáda vyčlenila 253 vojáků a 82 kusů techniky. Do nařízení vlády navrhne navýšit počet na tři sta osob, ať máme možnost posílení v případě potřeby.

Lidovky.cz: Kdo bude celému projektu chytré karantény velet?

Právě armáda. Velí tomu brigádní generál Petr Procházka, který byl pověřen náčelníkem generálního štábu. Generál Procházka velí celému centrálnímu řídícímu týmu. Ale předpokládáme, že projekt bude zastřešovat současný předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Bude zplnomocněncem vlády, projekt bude stejně jako krizový štáb fungovat pod vládou. Kvůli systému chytré karantény budeme dělat i určité personální změny. Náměstek Prymula by se věnoval zejména tomuto projektu.

Lidovky.cz Narážíte na to, že řízení Ústředního krizového štábu by mohl převzít ministr vnitra Jan Hamáček?

Ano, vedeme o tom debatu. Profesor Prymula se musí soustředit na systém chytré karantény a hlavně na zdravotnictví a na epidemiologické záležitosti. V pondělí bychom to měli vyřešit.

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodli, že systému bude velet armáda?

Hasiči hlavně distribuují zdravotní ochranné pomůcky po republice a policie má spoustu úkolů, dohlíží na dodržování protikoronavirových opatření a hlídá hranice. Tak jsme do systému zapojili armádu, která ho i řídí. Generální štáb Armády České republiky má ve svých řadách epidemiology, lékaře, armáda má své tři nemocnice. Mají s tím zkušenosti, mají zkušenosti se stavbou polních nemocnic a podobně. Musí ale samozřejmě úzce spolupracovat s hygienou.

Na projektu se bude podílet řada dalších složek a organizací. Jde o ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice, resort vnitra, ministerstvo průmyslu, kraje, odběrové týmy. Jde o obrovský strukturovaný komplex. Bude to složité, ale znovu opakuji, že jde skutečně o klíčový projekt. Musíme sehnat strašně moc personálu.

Lidovky.cz: Takže jste v rámci chytré karantény zřídili speciální centrální štáb?

Ano, centrální štáb už pracuje. Minulé pondělí dostali úkol a setkali se už čtyřikrát. Musí fungovat 24 hodin denně, počítá se s padesáti lidmi na směny. Štáb se setkává v prostorách armády na Ruzyni. Jde o čas, spěcháme.

Lidovky.cz: Chytrou karanténu spouštíte v pondělí ráno v Jihomoravském kraji. Plánujete systém postupně rozšířit do ostatních krajů, nebo začne celorepublikově fungovat skutečně až po Velikonocích?

Systém na jižní Moravě vyzkoušíme, musíme to ještě vychytat. Pak samozřejmě chceme chytrou karanténu zavést po celém Česku, a to co nejdříve. Zájem projevil i Moravskoslezský kraj, ten by mohl následovat, možná už v průběhu tohoto týdne. Myslím si, že nejdůležitější je Praha, protože tady je největší počet nakažených.

Lidovky.cz: Je tedy možné, že v Praze začne chytrá karanténa fungovat ještě před Velikonocemi?

To nevím. Bylo by to ideální, ale uvidíme, jak se systém v následujících sedmi dnech ozkouší na jižní Moravě. Čím dřív to zvládneme, tím dřív se můžeme vrátit do normálního života.

Lidovky.cz: Proč jste pro zkušební provoz vybrali zrovna jižní Moravu?

Potřebujeme systém vyzkoušet v lokalitě se středním zatížením, kde nejsou atypické problémy, jako je například karanténa v Litovli. Fakultní nemocnice Brno má deset pacientů, Fakultní nemocnice u svaté Anny čtyři. Brno tedy není tak zatížené jako Praha.

Druhou část rozhovoru přineseme v úterý.