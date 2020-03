Ministři se chytli na síti. Hamáček se následně kál a Vojtěch nechtěně přiznal, že komunikace skřípe

Stres v kombinaci s možností se z něj veřejně „vypsat“ se zřejmě podepsal i na víkendovém způsobu komunikace, který předvedla dvojice členů vlády. Na sociálních sítích se do sebe pustili ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Střetli se o to, kdo nese odpovědnost za nedostatek zdravotnického materiálu v zemi, zejména v domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních.

Karanténa a minimální fyzický kontakt s vnějším světem kvůli onemocnění Covid 19 zvyšují nápor na lidskou psychiku. A to si vybírá svou daň.

„Nechci vést zbytečnou polemiku, ale toto má skutečně na základě rozhodnutí vlády zajistit ministerstvo vnitra. Ale jsme partneři, takže jim rádi pomůžeme, což se teď stalo,“ uvedl na Twitteru ministr zdravotnictví Adam pod kritický příspěvek šéfodboráře Josefa Středuly. Jenže to si Hamáček nenechal líbit a Adamovi twitterový políček vrátil.

Ok, tak fajn, ono to možná ukáže tu absurditu “dvojí” distribuce. Kdybych nemusel pustit na palubu čtvrtečního China Eastern 2 mil. “vašich” respirátorů, mohl jsem přivézt 2 mil. “svých”, ty už mohly být na krajích a nemusel jste mi 200 tis. “půjčovat”. — Jan Hamáček (@jhamacek) March 28, 2020

Nejprve mu vzkázal, že se s ním nechce hádat online a že si vše vyříkají při zasedání vlády. Jenže poté, co Adam uvedl, že už od 19. března bylo jasné, kdo koho zásobuje, se Hamáček neudržel. „Tak fajn, ono to možná ukáže tu absurditu dvojí distribuce. Kdybych nemusel pustit na palubu čtvrtečního China Eastern 2 miliony vašich respirátorů, mohl jsem přivézt 2 miliony svých. Ty už mohly být na krajích a nemusel jste mi 200 tisíc půjčovat,“ napsal vicepremiér. Posléze se do diskuze zapojil i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

‚Byla to chyba!‘

Konflikt pokračoval ještě v neděli. Hamáček se v rozhovoru pro server SeznamZprávy nejprve za vyjádření kál. „Veřejná přestřelka byla samozřejmě chyba. Už nemá cenu se v tom pitvat či se vracet do minulosti, prostě je tady problém, tak já ho řeším. Všichni už asi máme nervy napnuté.“ Krátce nato ale přidal: „Koneckonců těch slibovaných půl milionu respirátorů od resortu zdravotnictví je stále v Rotterdamu. Takže kdyby tady nebyl ten letecký most (z Číny), dávno už by respirátory a další ochranné prostředky došly.“

@vnitro při plánování dodávek počitá s týdenní spotřebou 3 mil. respirátorů, 20 mil. roušek, 300 tis. ochranných obleků a brýlí a 5 mil. rukavic. Na to máme nastavené objednávky a leteckou přepravu. — Jan Hamáček (@jhamacek) March 28, 2020

Neudržel se ani ministr Adam, který tak nechtěně potvrdil, že komunikace mezi koaličními partnery v menšinové vládě pod tlakem současné pandemie „skřípe“. V reakci na přestřelku na Twitteru v ČT prohlásil: „Ale já si myslím, že jsem se vyjadřoval velmi věcně. Pouze jsem zhodnotil stav, jak jsme si rozdělili kompetence už minulý týden na jednání vlády. Bylo řečeno, že ministerstvo zdravotnictví zajistí zásobování zdravotnických zařízení. Dodávky krajům a sociálním službám bude řešit ministerstvo vnitra.“