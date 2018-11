Babiš nabídl spisovateli Kunderovi vrácení českého občanství. Ten prý doufá, že to nebude moc papírování

Paříž Premiér Andrej Babiš a jeho žena Monika, kteří jsou na návštěvě Francie, se v sobotu v Paříži setkali se spisovatelem Milanem Kunderou a jeho ženou Věrou. Během tříhodinového setkání u Kunderových doma a následné návštěvy restaurace předseda vlády literátovi navrhl, že se zasadí o to, aby mu bylo vráceno české občanství. Babiš to řekl novinářům po setkání se spisovatelem. Československého státního občanství Kunderu zbavil komunistický režim koncem 70.let.

„Díky panu velvyslanci jsem se dneska setkal s naším nejslavnějším spisovatelem Milanem Kunderou,“ prohlásil Babiš. „Byli jsme u nich doma, potom jsme byli na obědě. Strávili jsme spolu tři hodiny. Bylo to skvělé setkání, byli jsme z toho nadšení.“ Tématem hovoru bylo mimo jiné i to, jak se Kunderovi dostali do Francie. Připomněl také to, jak Kundera po emigraci ve vlasti přišel o občanství.

„Jsem si tak myslel, a nechci tady vyvolávat nějaké zásadní prohlášení, že by to bylo hezké, a určitě by si to zasloužil, kdyby ho získal (zpět),“ řekl Babiš. „Já teda netuším, jak se získává, nebo jaké jsou podmínky, ale kdysi byl naším občanem,“ poznamenal.

Nabídku na možnost vrácení občanství Kunderovi prý příliš nekomentovali. „Dá se říct, že to nevyloučili,“ uvedl premiér. Kunderovi podle něj poznamenali, že doufají, že s tím nebude tolik papírování jako ve Francii. „Samozřejmě z minulosti je tam cítit nějaká ta křivda, ale uvidíme,“ řekl Babiš.

„Mám zážitek na celý život.... Hlavní slovo měla paní Kunderová, neskutečně energická dáma, která všechno řídí. Pozval jsem je k nám do Česka, kde nebyli 22 let, a myslím, že by si české občanství, o které přišli po emigraci, zasloužili,“ napsal Babiš na svůj Facebook k návštěvě u Kunderových. Novinářům k tomu dodal, že spisovatel, který se proslavil mimo jiné románem Nesnesitelná lehkost bytí a je občanem Francie, by mohl Českou republiku v příštím roce navštívit.