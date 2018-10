Babiš navštívil ČVUT kvůli napjaté situaci v institutu robotiky

Praha Napjatá situace v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) ohrožuje důležitý vědecký projekt a česko-německou spolupráci, uvedl ve čtvrtek bývalý ředitel ústavu Vladimír Mařík. Podle rektora školy Vojtěcha Petráčka je ale problémem projektu jeho nekvalitní příprava.

Pokračuje tak spor mezi Maříkem a rektorem, který ho v červnu z čela CIIRC odvolal. Kvůli situaci v ústavu navštívil ve čtvrtek ČVUT premiér Andrej Babiš (ANO). Upozornil na to mediální projekt Nový deník.

Svou iniciativu označil premiér za poslední pokus spor ve vedení školy řešit. „Byl to poslední pokus a je to na (akademickém) senátu, jak rozhodne,“ řekl Babiš. Podle předsedy akademického senátu Jana Janouška musí o řešení rozhodnout sám rektor.

Babiš se na ČVUT setkal nejdříve se zaměstnanci CIIRC a potom s vedením školy a členy akademického senátu. „Pan rektor se toho jednání se zaměstnanci zúčastnil, evidentně je tam nepřátelský vztah a já si myslím, že by to bylo velice špatně, kdyby takováhle renomovaná instituce byla poškozena. Poškodilo by to celou českou vědu,“ uvedl Babiš.

Bylo Maříkovo odvolání odplatou?

Petráček odvolal Maříka z čela institutu 4. června s odůvodněním, že Mařík nepřispívá k vzájemné spolupráci fakult a ústavů ČVUT. Mařík a jeho příznivci označili odvolání za odplatu za Maříkova nelichotivá slova vůči škole, která zazněla v dokumentu České televize. Zaměstnanci institutu proti odvolání Maříka protestovali. Petráček v červnu oznámil, že s Maříkem bude jednat o možném řešení. Z toho ale nakonec podle Maříka sešlo.



„Hlavní signál, který tu pak rektor udělal, je, že v červenci kontaktoval partnera největšího našeho připravovaného projektu a pokazil nám vztahy, takže dnes ten projekt, kde se jedná o 50 milionů eur (asi 1,285 miliardy korun) a je klíčový pro ústav, je v podstatě v těžké situaci a nebudeme ho moct do druhé fáze podat,“ uvedl Mařík.

Podle Petráčka ohrožuje projekt hlavně nekvalitní příprava a to, že se v uplynulých letech neprojednal s vedením ČVUT. Mařík podle něj používá „rétorickou hru“. „Mám hned dva plány, jak projekt implementovat,“ napsal ve čtvrtek rektor v SMS ČTK. Projekt podle něj musí být nastaven tak, aby byl na ČVUT realizovatelný a školu neohrozil. Uvedl, že bude možná muset jet do Německa, aby objasnil detaily. „Jsem si jist, že možné řešení bude pragmaticky přijato,“ doplnil.

Roboti spojují Česko a Německo

Podle Maříka jde o projekt RICAIP, který sám vede a kterého se účastní partneři z Německa a Vysoké učení technické v Brně (VUT). Týká se propojení robotů na různých vzdálených místech takovým způsobem, aby se mohli ovládat z jediného místa. Narušení spolupráce na projektu podle Maříka zasahuje do česko-německých vztahů. Zejména kvůli tomu navštívil ČVUT i premiér, chtěl vědět, proč se projekt nedaří podat a jak se to bude řešit, řekl bývalý ředitel ústavu.



Domnívá se, že je dobře, že se premiér se situací na ČVUT seznámil na místě. Jako zasahování do akademických svobod nevnímal Babišovu návštěvu ve škole ani Janoušek.Podle něj Němci trvají na tom, aby rektor nezasahoval do plnění projektu, což podle Maříka Petráček nechce slíbit. „Obava Němců je, že se vloží 50 milionů eur do ČVUT a VUT Brno a potom přijde rektor a řekne, tohle nechci, tamto nechci a předělám si to, jak já potřebuji,“ uvedl Mařík.

Petráček už dříve uvedl, že si Maříka dokáže představit například jako ambasadora ČVUT pro oblast Průmysl 4.0 nebo jako člena vedení institutu, nikoli ale jako toho nejvyššího. Mařík ve čtvrtek řekl, že by se situace v institutu dala vyřešit jeho přeměnou na fakultu, která by měla akademický senát, který by mohl zabránit přímým zásahům rektora.