Pavel by porazil Babiše se ziskem 59 % hlasů, uvádí poslední z průzkumů

Druhé kolo volby prezidenta by nyní s výrazným náskokem vyhrál bývalý vysoký představitel armády Petr Pavel. Získal by 58,8 procenta hlasů, zatímco jeho protikandidát, předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš 41,2 procenta. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, která počítá s účastí 69 procent voličů.