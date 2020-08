Babiš hostil Pompea křepelkou či sorbetem. Čím šéfa americké diplomacie obdaroval?

Praha V Kramářově vile v poledne odstartoval oběd šéfa americké diplomacie Mikea Pompea s předsedou českého kabinetu Andrejem Babišem (ANO). Pro státníky bylo podle informací serveru Lidovky.cz připraveno lehké české menu.

Jako předkrm měli šunku z černého prasete s ostružinami, bílou hořčicí a křenem. Hlavní chod byla křepelka bez kosti s bílými hříbky, husími játry a celerem v popelu. Oběd zakončili sladkou tečkou: meruňkovým sorbetem. Popíjet mohli například vlašský ryzlink, Cuvée Red či plzeňskou dvanáctku.

Separátní oběd měly i manželky politiků Susan Pompeová a Monika Babišová. Na ty rovněž v Kramářově vile čekal zeleninový vývar, kuřecí plátek se zeleninou a plátky čertvého ovoce.

Česko si pro amerického ministra zahraničí i jeho manželku připravilo také symbolické dárky, jimiž se strefilo do jejich vkusu. Milovnice šperků a skla Susan Pompeová dostala od premiéra Andreje Babiše (ANO) sadu šperků z českého granátu, který pro ni není neznámý. O jeho existenci dobře ví, stejně tak jako má povědomí o českém křišťálu, který prý zbožňuje. Její choť Mike si zase může užít doušek whisky ze skleněné sady značky Moser.

Šperky z českého granátu i skleničky Moser patří k tomu nejvěhlasnějšímu a nejluxusnějšímu, co může Česko, kdysi uznávaná sklářská velmoc, nabídnout.

Rudě zbarvený granát je s českou identitou je spojován velmi dlouho. Jeho historie sahá až ke Keltům, kteří ho nahodile sbírali již ve druhé polovině 5. století. Kámen z Českého ráje získal věhlas ve středověku, kdy zdobil nejeden šperk či liturgické a jiné církevní předměty. Označení český granát získal za vlády císaře Rudolfa II.

Ve 2. čtvrtině 18. století šly šperky s drobnými rudými kameny tak na dračku, že císařovna Marie Terezie vydala roku 1762 zákaz vývozu českých granátů ze země. Ochránila tak domácí monopol těžby a zpracování českých granátů. Drahokam si oblíbila například i císařovna Kateřina Veliká nebo herečka Sarah Bernhardt. Dokonce císař Napoleon Bonaparte si vybral šperk z této výbavy - granátovou včelu - jako svůj osobní symbol.

Granátové šperky vlastní rovněž britská královna Alžběta II., v minulosti je měl například i papež Jan Pavel II. Největší zájem mají v současnosti o české granátové šperky američtí a ruští návštěvníci Prahy.

Moser pro stát

Karlovarská sklárna Moser v sobě snoubí punc luxusu od poloviny 19. století, kdy ji založil rytec a obchodník Ludwig Moser . Za pár let se stal dvorním dodavatelem Františka Josefa I., později pak perského šáha Musaffereddina nebo anglického krále Eduarda VII.

V současné době se sklárna potýká s následky koronavirové pandemie, zachránit by ji mohly právě vládní zakázky a pomoc s propagací. Při nedávné návštěvě Karlových Varů premiér, fanoušek značky Moser, naznačil, že by vláda mohla nakoupit „nějakou soupravu skleniček“ do Kramářovy vily. Nyní budou Moserovy skleničky zdobit i domácnost manželů Pompeových.