Ať všichni vypnou proud, rozvíjí Babiš nápad na protest důchodců

Expremiér Andrej Babiš rozvíjí svou myšlenku na protest důchodců. Za jednu z možných forem označil to, že by důchodci v domluvený den a hodinu mohli vypnout proud. „Zkuste o tom přemýšlet a napište mi. Já to promyslím a dám vám vědět,“ prohlásil ve Sněmovně Babiš.