Zeman mi před týdnem slíbil dva pokusy na sestavení vlády, uvedl Babiš. Šéf hnutí ANO je nevyužije

Babiš mimo jiné zopakoval, že přijal porážku ve sněmovních volbách a že s hnutím ANO půjde do opozice. „Původně jsem chtěl čekat na prezidenta, ale zkrátka já už jsem byl rozhodnutý dávno. Pan prezident měl na to jiný názor, když jsem s ním mluvil v neděli, tak mi řekl Andreji, já ti dám dva pokusy. Ale šel do nemocnice a já jsem to nechtěl moc řešit, takže já to akceptuju. 108 hlasů, pět se muselo spojit proti jednomu s jediným programem antibabiš a ještě lžou. Takže, já jsem připraven,“ řekl ve svém nedělním pořadu Čau lidi Babiš.

Ještě minulý týden ale premiér Andrej Babiš váhal, zda prezidentovu údajně přislíbenou nabídku pověření sestavení vlády přijme, nebo ne. „Pan prezident mi v neděli (10. října, pozn. red.) slíbil, že mě pověří sestavením vlády. Stejně tak jako mi to slíbil už několikrát předtím, když vyhraji volby. Máme nejvíc poslaneckých mandátů, tak co je na tom tak překvapivého? Já jsem na to panu prezidentovi odpověděl, že si to rozmyslím, jestli to pověření, když mi ho dá, přijmu nebo ne,“ řekl Babiš.

Babiš také komentoval situaci okolo zdravotního stavu pana prezidenta Miloše Zemana. „Pan prezident v této chvíli nehraje žádnou roli. Proč Senát chce nějakou zprávu? Proč někdo potřebuje okamžitě vědět, jaký je zdravotní stav pana prezidenta? Bylo by dobré, aby tyhle nechutnosti skončily,“ prohlásil Babiš. Opětovně uvedl, že předseda Sněmovny Radek Vondráček udělal velkou chybu, když Zemana navštívil na oddělení intenzivní medicíny Ústřední vojenské nemocnice. „Nevím, co tam vůbec hledal a proč tam šel,“ řekl Babiš. Vondráček svou návštěvu zdůvodnil tím, že ho prezident povolal a podepsal před ním rozhodnutí o zasedání budoucí Sněmovny.

„Schůze sněmovny bude 8. listopadu. To znamená, když sněmovna začne jednat, my potom dáme demisi jako vláda a až potom přichází role pana prezidenta, to znamená, že pravděpodobně začátkem prosince, nebo koncem listopadu pan prezident využije svoje právo a pověří někoho a já jsem mu to chtěl sdělit osobně, bohužel ta situace se vyvinula tak, že zkrátka už jsem tady nechtěl na to čekat, takže šest týdnů je čas,“ vysvětlil svůj postoj.

Senát si informace o prezidentově zdravotním stavu vyžádal kvůli pochybnostem o tom, zda je Zeman v současné situaci schopen zastávat úřad hlavy státu. Původně předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) požádal o informace včetně prognózy Zemanova stavu Kancelář prezidenta republiky, ale neúspěšně. V pátek se proto obrátil na ÚVN a Zemanova lékaře. Informace jsou podle senátorů podstatné pro případné převedení prezidentských pravomocí na předsedu vlády a předsedu Sněmovny po dobu Zemanovy indispozice.

„Budu hlas voličů, kterým propadly hlasy“

Předseda ANO také uvedl, že i jako opoziční politik chce zastupovat voliče ČSSD, KSČM či Přísahy, které se do Sněmovny nedostaly. Zásluhu na tom podle sociologů mělo právě Babišovo hnutí, které komunistům a sociálním demokratům část původních voličů přetáhlo. Celkem tak ve volbách propadly hlasy zhruba jednoho milionu voličů.

„Vy, kteří jste volili ČSSD nebo kteří jste volili KSČM nebo Přísahu, vy, kteří jste volili a vaši favoriti se nedostali do Sněmovny, tak chci vám říct, že vaše hlasy nepropadly. Já jsem tady pro vás. Já budu váš hlas ve Sněmovně. Na to se můžete spolehnout,“ řekl Babiš.

Hnutí ANO ve volbách získalo sice nejvíce, tedy 72 mandátu ve Sněmovně, jenže to mu nestačí na sestavení vlády. Ani koalice SPOLU, ani koalice Pirátů se STAN s ANO vyjednávat o vládě nechtějí. O vládě, personálním obsazení a rozdělení mandátů jedná SPOLU s Piráty a STANem. Předpokládá se, že premiérem bude šéf ODS Petr Fiala.