Soud potvrdil šéfovi Lán tříleté vězení za ovlivnění 200milionové zakázky

Balák měl ovlivnit zakázku na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Vinu od počátku odmítá, jeho odvolání však odvolací senát zamítl. Nevyhověl ani státnímu zástupci, který požadoval přísnější potrestání.

Balák zvýhodnil při přípravě a zadání veřejné zakázky manažera firmy Energie - stavební a báňská (ESB) Libora Tkadlece. Tkadlec za to dostal podmíněný dvouapůlletý a peněžitý trest. I on vinu odmítá. Firma ESB musí zaplatit 5,4 milionu korun a má tříletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách.

„Tady šlo o to, jestli bylo (výběrové) řízení vedeno férově a odpovědně,“ uvedl předseda odvolacího senátu Ladislav Koudelka. Soud prvního stupně dospěl k názoru, že nikoli. Rozhodl tak zejména na základě odposlechů. „My mu to nezazlíváme. My tomu věříme taky,“ prohlásil Koudelka.

Odvolací senát neuznal námitky obhájců o tom, že odposlechy neměly být přípustné. Koudelka uvedl, že byly sice páteřním důkazem, ale ne jediným. Soud odmítl i tvrzení o zaujatosti předsedy prvoinstančního senátu.

Muži ovlivňovali přípravu projektu a porušili zásady pro zadávání veřejných zakázek včetně rovného přístupu pro všechny účastníky a transparentnosti. Společnost ESB měla mít ze zakázky zisk téměř devět milionů korun, to se ale vzhledem k zahájení trestního stíhání nestalo.

Více než dvousetmilionová zakázka se týkala druhé etapy zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře a jejich rekultivace. Balák podle soudu mimo jiné umožnil Tkadlecovi podílet se na přípravě projektové dokumentace pro zakázku a předem se seznámit s místy, kde se práce uskuteční.

Balák, který u kladenského soudu čelí také obžalobě v souvislosti s těžbou kamene v Lánské oboře, doposud zůstal ve funkci. Jeho nadřízený, kterým je prezidentův kancléř Vratislav Mynář, po vynesení nepravomocného rozsudku uvedl, že chce v případu dál ctít presumpci neviny. Lesní správa Lány je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky.