CERMAT startuje web k přijímačkám na střední. Papírové přihlášky ale nekončí

CERMAT s ministerstvem školství spustil web, skrze který mohou rodiče od února přihlašovat deváťáky na střední školy. Už od poloviny ledna se do něj podle mluvčí CERMATu Jany Patákové dostanou ředitelé škol. „Přístup dostali dříve, aby v informačním systému DIPSY nastavili obory, kapacity přijímaných uchazečů a nadefinovali své typy příloh,“ řekla iDNES.cz.

Od 1. do 20.února bude možné podat v tomto systému přihlášku elektronicky s ověřenou identitou, nebo si připravit výpis online bez přihlášení a ten odnést na školu.

Letos poprvé v přijímacím řízení na střední školy odpadá povinnost fyzicky odevzdat nebo poslat přihlášku, žáci si zároveň prvně vybírají až tři střední školy. Systém žáky na základě jejich výsledků přijímacích zkoušek automaticky rozřadí podle jejich preferencí. Tento krok má být úlevou pro rodiče 106 tisíc deváťáků.

Jak to bude s přihláškou přes Bank iD Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1. února 2024 do 20. února 2024, více informací najdou zájemci na doméně www.prihlaskynastredni.cz.

Systém se týká také přihlášek na víceletá gymnázia.

K přihlášení do systému a odeslání přihlášky bude potřeba využít nějaký způsob ověření, například bankovní identitu. „Je důležité zmínit, že některé banky zřídí bankovní identitu i těm rodičům, kteří z nejrůznějších důvodů nemají bankovní účet,“ vysvětluje Jan Blažek, předseda představenstva společnosti Bankovní identita.

V případě, že rodiče nemají bankovní účet, mohou si podle Blažka zřídit samostatnou bankovní identitu u České spořitelny, ČSOB, FIO banky, Komerční banky a MONETA Money bank.

Statistiky žádostí o jednorázový příspěvek na dítě ukázaly, že přes 82 procent žádostí bylo podáno elektronicky. Podobný trend Blažek očekává také u letošních přijímacích zkoušek. Elektronický systém má usnadnit administrativu školám a možnost přihlašování pomocí bankovní identity by měl zjednodušit celý proces a eliminovat stres rodičů.

Bank iD pro přihlášky ke studiu nebo zápis do ročníku začaly využívat také první čtyři univerzity, konkrétně v Pardubicích, Hradci Králové, Plzni a Ostravě.

Informační systém DIPSY rodičům uleví od posílání přihlášek poštou a dlouhého čekání. Všechny potřebné informace a odkazy najdou žáci i rodiče na stránkách www.prihlaskynastredni.cz . Digitalizovaný systém přijímacích zkoušek na střední školy stát zavedl po loňských problémech.

Přestože mají u bank možnost mít bankovní identitu i lidé mladší 18 let, přihlášku na střední školu či víceleté gymnázium budou moct podávat jen jejich rodiče. „Bude potřeba souhlas obou rodičů, jako u klasických přihlášek,“ sdělil Marek Růžička, výkonný ředitel Bankovní identity.

Ředitelé tedy do února vypíší všechny otevírané obory na další školní rok a nadefinují zároveň kapacity, tedy to, kolik přijmou v prvním kole přijímacího řízení studentů. „Do systému vpustíme 1. února i uchazeče a rodiče, konkrétně na stránky www.dipsy.cz a už teď tam jsou základní informace. Přihlášky bude možné podávat až do 20. února,“ řekl v Rozstřelu iDNES.cz ředitel CERMATu Miroslav Krejčí.

Bankovní identita v číslech Používají ji 4 miliony uživatelů.

Celkem bylo provedeno 15 milionu transakcí v portálech státní správy a 4 miliony transakcí u firem a institucí za rok 2023.

Téměř 5 x za rok 2023 využili v průměru uživatelé svou bankovní identitu.

Celkově má bankovní identitu dostupnou 6 milionu občanů u deseti bank.

Zhruba 1,6 milionu lidí se loni přihlásilo na portálech soukromých společností.

Přihlašovací sytém bude propojený s registrem obyvatel, takže když se do něj zákonný zástupce přihlásí pomocí mobilního klíče e-Governmentu nebo bankovní identity, automaticky se mu načtou údaje o něm i jeho potomkovi. Pak stačí vybrat tři školy a určit jejich pořadí podle priorit.

Podle mluvčí Patákové systém přijímací řízení zjednoduší pro rodiny i pro školy. „Pokud se zákonný zástupce uchazeče rozhodne podat přihlášku elektronicky, čekají ho v systému DIPSY jen samé výhody. Třeba jednoduchý výběr ze všech škol. Stačí vybrat školu a potřebné informace nemusí hledat jinde. U každé uvidí počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech,“ vysvětlila.

Druhou možností je podat přihlášku po vytištění formuláře z online systému, anebo ji lze také osobně doručit či poslat poštou klasickým listinným způsobem. Podle Krejčího bude elektronický systém kapacitně připraven na zvýšenou zátěž. Tu předpokládá hlavně na začátku a v závěru přihlašovacích termínů, tedy mezi 1. a 20. únorem.

Významným krokem je také fakt, že si v Česku nově mohou u tří bank zařídit bankovní identitu také cizinci, dokonce i ti ze zemí mimo Evropské unie. Podmínkou je vlastnit osobní doklad vydaný českým státem.