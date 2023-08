Šest náklaďáků, 48 tun. Barrandovský most prošel prvním testem po opravě

Podívejte se i na naše další nekonečné přenosy Sledovat na iDNES.tv

Při zátěžových zkouškách je uzavřena vždy část mostu ve směru ze Smíchova do Braníku a společně s tím nájezd z Barrandova a ze Strakonické a sjezd do Modřan. Během dne zůstane most průjezdný ve třech pruzích, od neděle už na něm nebudou žádná omezení.

Na most ve středu večer najelo šest plně naložených nákladních vozidel, každé o hmotnosti 48 tun, umisťována byla postupně v různých sestavách v jednotlivých polích mostu.

V uplynulých týdnech silničáři na mostě a rampě z Barrandova již položili vyrovnávací vrstvu ze speciálního betonu a hydroizolaci, udělali betonové římsy, namontovali sloupky pro svodidla, namontovali zábradlí a nerezový odvodňovací systém. V posledních dnech položili asfaltové vrstvy.

Ve směru do Braníka tak mohla od středečního večera auta jezdit jen jedním pruhem vedeným v protisměru. Během dne zůstal most průjezdný ve třech pruzích jedním směrem, jak je tomu od začátku letošních oprav.

Ty byly zahájeny v polovině května a zaměřovaly se na opravu jižní poloviny mostu a přilehlé rampy z ulice K Barrandovu. Do běžného provozu se most vrátí 3. září ráno.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a do nedávné doby nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede přibližně 140 000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložená do několika let a vždy trvá pouze část roku. Práce vyjdou za celé období na 594,5 milionu korun.