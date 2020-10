Bečva se po kyanidu zotaví až za 12 let, říká Kocián z rybářského svazu. Některé ryby se podle něj těžko shánějí

Škoda, která vznikla poté, co se ryby v řece Bečvě otrávily nebezpečným kyanidem, by mohla dosáhnout až čtyřiceti milionů korun, odhaduje Pavel Kocián z Českého rybářského svazu. Ten v nejbližší době zveřejní na facebookových stránkách Severomoravský rybář transparentní účet, kam by lidé mohli poslat finanční pomoc.

Lidovky.cz: Ve středu jste ukončili odklízení ryb, dohromady jich bylo na 40 tun. Co si pod tím ale představit, kolik ryb to zhruba je?

To se dá říct jen těžko. Ryby se sbíraly do plastových popelnic, které se urgentně svážely na vozy a odvážely se do kafilerie, protože šlo o nebezpečný odpad. Byly tam ryby malé, od pěti centimetrů, až do devadesáti. Kvalifikovaný odhad druhového a věkového složení dělá nyní brněnský Ústav obratlovců Akademie věd. Čekáme na něj, protože se od něj bude odvíjet i vyčíslení škod. Dvoucentimetrová rybka na násadu má hodnotu 80 korun za kilo, generační ryby mají hodnotu třeba 12 až 14 tisíc.

Pavel Kocián

Lidovky.cz: Kdy by odhad Akademie věd mohl být hotový?

Předpokládám, že na začátku příštího týdne. Doufáme, že to bude co nejdřív, protože se od toho bude odvíjet i výše poskytnutých finančních dotací. Škody nemůžeme vyčíslit jen na základě vážních lístků z kafilerie. Ryby otrávila zvlášť nebezpečná látka, takže se nemohly zpracovat ani na kostní moučku nebo na hnojivo, musely se zlikvidovat tím nejdražším způsobem, což je kremace, přičemž kilo stojí 11,5 korun. To dělá skoro půl milionu jenom za kafilerku. Předpokládáme, že škody budou plus minus čtyřicet milionů korun.

Lidovky.cz: Předpokládám, že nezahynuly jenom ryby.

Samozřejmě tam byly mikroorganismy, kterými se ryby živí. Rozbor, který ukáže, které přesně, se nyní dělá. Neustále se také monitoruje čistota vody, abychom mohli začít se zkušebním vysazováním. Návrat do původního stavu potrvá ale klidně i dvanáct let. Zarybněná řeka bude, ale stabilizace potrvá dlouho.

Lidovky.cz: Jak je to nyní s čistotou vody?

Po deštích, které tu byly, jsou hodnoty pod povolenou koncentrací kyanidu. Minulou středu, zhruba v půlce sanace, byly hodnoty v Teplicích nad Bečvou překročeny asi dvacetinásobně, dole v Přerově pětinásobně.

Lidovky.cz: To znamená, že díky dešti budete moci aspoň nějaké ryby nasadit?

Ano, ale nejsou to ryby jako vánoční kapr, které dodavatelé mohou dodat hned, klidně i v metrácích nebo v tunách. Byly tam i ryby proudné, a ty nejsou běžné. Například parma, jejíž umělý výtěr a odchov je hodně náročný a budeme muset hledat zdroje včetně navýšení počtu odchovných zařízení. Jednáme s Povodím Moravy, jestli by nám na nějakou dobu nepropůjčilo nějaká svá menší vodní díla. Pomoc nám nabídl i Moravský rybářský svaz, volali, že jsou schopní nám poskytnout některé druhy ryb, jak ve stadiu generačním, tedy těch, které jsou schopné se rozmnožovat, tak ve stadiu remontním, tedy vývojovém.

Lidovky.cz: S jakými druhy je to ještě složitější, podobně jako s parmou?

Třeba s ostroretkou, kterých byla většina. Objevilo se samozřejmě i pár candátů nebo štik, ale ty už se dají sehnat. Měli jsme také malé oukleje, přičemž ouklej pruhovaná je chráněná, a dokonce u nás byl také hrouzek kesslerův, což je obzvláště chráněný živočich.



Lidovky.cz: Jak by teď měla vypadat pomoc ze strany státu?

V úterý jsme měli schůzku s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, komunikujeme i s ministerstvem zemědělství. Nepotřebujeme, aby nám někdo dal čtyřicet milionů, to pro nás nemá smysl. Dotace mají různá pravidla a bylo by k ničemu, abychom peníze čerpali třeba dva roky. Potřebujeme spíš úlevy. Ročně náš svaz pro severní Moravu a Slezsko zaplatí pronajímatelům, ať už fyzickým a soukromým osobám nebo státním podnikům šest milionů korun ročně. Bylo by pro nás tak lepší, kdyby se dala část toho na nějaký čas odpustit nebo snížit. Se zbytkem si poradíme.

Dnes jsem také podepsal poslední dokumenty pro transparentní účet, kam mohou lidé přispět. Hned jak mi zavolají z banky, zveřejníme to na našem webu, i na facebookových stránkách Severomoravský rybář.

Lidovky.cz: Už v Česku byla podobná katastrofa, která by se tomu rovnala?

Chvále bohu ne. A to už toho pamatuji dost.