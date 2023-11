Česká ambasáda v Berlíně žádá o větší ochranu. I kvůli podpoře Izraele

Česko má navíc silné proizraelské směřování, což neskrývá v zahraničních médiích ani při veřejných projevech solidarity, jakými je třeba vyvěšování izraelské vlajky.

„Sice přímo u nás k žádnému incidentu nedošlo ani žádný výhrůžný dopis jsme nedostali, přesto jsem požádal z preventivních důvodů německou stranu o zvýšenou policejní ochranu. Jsme velcí podporovatelé Izraele, i to hrálo při žádosti svoji roli. Německá strana nás nepovažuje za ohrožený cíl, takže se tady policie občas sice vyskytuje, ale ne tak, jak by možná bylo v tuto dobu záhodno,“ řekl Lidovkám velvyslanec v Německu Tomáš Kafka s tím, že české žádosti doposud německá strana nevyhověla. „Zatím je to asi ještě v procesu,“ dodal.