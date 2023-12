Rusko není náš nepřítel, agituje místopředseda slovenského parlamentu Blaha

„Jsem si jistý, že to stejně cítí i většina Slováků. Rusko není náš nepřítel,“ uvedl Ľuboš Blaha na svém telegramovém účtu po schůzce s ruským velvyslancem Igorem Bratčikovem na půdě slovenského parlamentu.

Podle Blahy ho ruský diplomat během jinak formálního a zdvořilostního setkání informoval o „velmi vážné věci“. Některé západní státy se prý „chystají přímo zapojit do války na Ukrajině tím, že by poskytly svá letiště pro ukrajinské stíhačky F-16“, které by zapojovaly do bojů z území těchto států.

„Pro Ruskou federaci je to červená čára a varují, že by došlo k otevřenému střetu. Eskalace by mohla vést až ke třetí světové válce,“ prohlásil Blaha s tím, že nebude hazardovat s budoucností dětí. „Slovensko musí stát na straně míru. To si opravdu někdo přeje jadernou válku?!“ uvedl.

Blaha je přitom dlouhodobě považován za „nekorunovaného“ krále slovenské dezinformační scény a byl například odsouzen za lži o prezidentce Zuzaně Čaputové.

Blaha je sice formálně pouze jedním z pěti zástupců stranického šéfa a premiéra Fica, ale nyní jako místopředseda Národní rady Slovenské republiky zastává ústavní funkci.

Na svém telegramovém účtu Blaha konstatoval, že mu bylo ctí ruského velvyslanec přijmout a to hned na druhý den po přijetí velvyslanců z Evropské unie. Slovensko podle jeho slov chce mít dobré vztahy na všechny čtyři světové strany. Ruského vyslance prý též ujistil, že bude „vždy s vděčností vzpomínat“, jak se o osvobození Slovenska od fašismu zasloužil ruský národ.

Zopakoval také, že slovenská vláda odmítá posílat zbraně na Ukrajinu. „Protože věříme v mír a odmítáme eskalaci konfliktu s Ruskou federací,“ dodal s tím, že osobně „udělá vše pro to, aby se slovensko-ruské vztahy opět vrátily do normálu“.

Setkání s ruským velvyslancem popsal jako velmi srdečné. „Na závěr mě mile překvapil, když vytáhl moji knihu o Leninovi a požádal mě o věnování. S potěšením jsme mu věnoval i knihu o Che Guevarovi. Základní princip bude pro nás vždy stejný – Slovensko na prvním místě,“ napsal Blaha.

Změny kurzu slovenské zahraniční politiky si všiml i Kreml. V pravidelném propagandistickém pořadu ruské státní televize Rossija 1 se jeden z řečníků už zmínil, že by měl Putin přesunout hranice směrem k řece Bug. „Rusko potřebuje společnou hranici se Slovenskem a Maďarskem. Myslím, že Fico a Orbán by souhlasili se společnou hranicí s Ruskem,“ prohlásil.