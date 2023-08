Voda zatopila i suterén Státní opery, hasiči po bouřkách měli desítky výjezdů

„K večeru jsme měli 74 výjezdů, poté to stouplo na číslo kolem 80. Nebyl tam žádný masivní nárůst, protože se bouřka už zklidnila,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Kvůli prudkým dešťům hasiči zasahovali v zatopeném podzemí Státní opery a v odbavovací hale hlavního nádraží.

Ve Státní opeře proudy vody nezvládla zachytit kanalizace a voda zasáhla i zmodernizovanou jevištní točnu. Do odbavovací haly voda přitekla po sjezdové rampě, která přivádí auta k odjezdovým tabulím v horní části budovy.

„Ve Státní opeře a na nádraží jsme udělali nejnutnější práce, teď už je to na nějaké místní úpravy a opravy. Snažili jsme se vodu co nejvíce odčerpat. Samozřejmě nám tam přetékala, ale pak už se to uklidnilo,“ popsal práci hasičů Kavka.

Na hlavním nádraží byla podle Kavky po zásahu hasičů situace už méně kritická. „Na tom nádraží se přehnala voda přes eskalátory a stekla z přízemí do nižšího patra. Když jsem byl na místě, tak situace nebyla už tak dramatická,“ uzavřel Kavka.

Středočeští hasiči vyjeli stokrát

„Celkově jsme měli od včerejších 17:00 do dnešních 6:00 133 zásahů. 109 z toho byly technické pomoci - odstraňovali jsme stromy, odčerpávali jsme vodu a odstraňovali jsme nebezpečné stavy,“ pospal redakci mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.

Středočeští hasiči vyjížděli ve středu večer a v noci na čtvrtek v souvislosti s bouřkou nejčastěji k popadaným stromům a odčerpávání vody. V Tuhani na Mělnicku zapálil ve středu večer blesk stodolu, škoda je 3,5 milionu korun.

Nejvíce výjezdů hasiči evidují ve středu mezi 20:00 a 21:00 na Nymbursku. „Později jsme ještě několikrát zasahovali na Mladoboleslavsku, kam se bouřky stočily,“ doplnil.

Bouřky v Česku udeřily ve středu odpoledne, nejprve se objevily v horských oblastech a na Vysočině. Voda komplikovala silniční i železniční dopravu. Lidé hlásili na sociálních sítích kroupy o velikosti pingpongových míčků. Bouřky by se mohly místy objevit i ve čtvrtek.