Brněnské Vánoce lákají na nové kluziště, polární záři a ikonické svíčky

Co se chystá jinde v kraji Ve Znojmě rozsvítí vánoční stromek na Masarykově náměstí první adventní neděli 3. prosince, vystoupí u toho zpěvák Janek Ledecký. Celý advent budou provázet koncerty, promítání zimního kina a vystoupení místních škol. I letos vyrazí do historického centra každé úterý a čtvrtek trubači, noční klid bude hlídat od čtvrtka do soboty ponocný. Druhý strom bude na Horním náměstí.

V Břeclavi najdou lidé 26. listopadu tradiční adventní stánky ve zdejší synagoze. Rozsvícení vánočního stromku v městském parku je naplánováno na neděli 3. prosince, mikulášskou nadílku doprovodí 5. prosince ohňová a bublinková show. Advent vyvrcholí jarmarkem od 15. do 23. prosince, bohatý program ukončí v předvečer Štědrého dne tichý ohňostroj.

Hodonín zahájí Vánoce 2. prosince adventním během pro zdraví, o den později mohou zájemci navštívit Adventní zvonění, zvonečkový průvod a rozsvícení stromku. V neděli 3. prosince začínají vánoční trhy, které potrvají do 19. prosince. Při jejich ukončení se bude na Masarykově náměstí konat společné koledování.

Ve Vyškově se vánoční douglaska tisolistá rozsvítí 3. prosince, vánoční trhy na Masarykově náměstí potrvají od 17. do 22. prosince. Hlavním tahákem zdejšího programu bude skupina Queenie, vystoupí také zpěvačka Kateřina Marie Tichá. Atmosféru dokreslí rozšířený vyřezaný betlém, letos jej doplní také povoz tažený dvěma koňmi.

Advent v Blansku začne rozsvícením vánočního stromu 24. listopadu. Ve stejný den bude na náměstí Republiky zahájen jarmark, který potrvá po celé období adventu. Návštěvníci tu nově najdou stánky s řemeslnými výrobky z regionu s vánoční tematikou.