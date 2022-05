Byl jsem členem KSČ a nikdy jsem to neskrýval, říká kandidát na prezidenta Zima

Podle jeho slov jde o statisíce korun, ke kterým by po otevření a zveřejnění transparentního bankovního účtu měly postupně přibývat i finance od občanů a sponzorů. Během několika dnů zamýšlí se svým úzkým týmem zprovoznit webové stránky, na nichž budou ke stažení podpisové archy. Prvních několik stovek podpisů už Zima získal od svých přátel a známých.

Lidovky.cz: Kdy jste se definitivně rozhodl pro kandidaturu na Hrad? Říkal jste, že vás k tomu lidé přemlouvali už před minulou volbou, ale chtěl jste dokončit funkční období v pozici rektora. Bylo to tedy ještě v čele UK, když jste se rozhodoval, co dál, nebo až poté?

To mé finální rozhodnutí padlo v posledních čtyřech týdnech. Je pravda, že když jsem končil úřad na konci loňského roku, lidé se mě ptali, co budu dělat dál. To, co chci dělat po celý svůj život, je učit a léčit pacienty. To je to, co mám zaryté pod kůží. Každé ráno se těším do naší nemocnice na pražském Karlově náměstí. Řada lidí se mě ptala, zda budu kandidovat. Ptal jsem se lidí nejen v Praze, ale zejména mimo hlavní město a to rozhodnutí de facto dozrálo v posledních čtyřech týdnech.