Bojoval za proruské síly na Ukrajině, trest už nezvrátí, Čech je roky nezvěstný

Podle předsedy odvolacího senátu Vladimíra Stiboříka nebylo pochyb o tom, že se žalovaný skutek stal a dopustil se ho právě Sukup. „Trest uložený v této výměře je trestem správným, trestem zákonným,“ vysvětlil, proč verdikt Městského soudu v Praze potvrdil.

Pokud by se Sukup vrátil do Česka, bude moci požádat o nové projednání svého případu. V novém hlavním líčení ho soud nemůže potrestat přísněji než v původním.

„Tady lidi radši budou umírat“ V roce 2017 v Doněcku se Sukupem mluvil redaktor iDNES.cz. Líčil, jak mu učarovala čistota duše místních lidí, kteří prý v sobě mají hrdost donských kozáků. „Tady lidi radši budou umírat, ale budou žít rovně, ne na kolenou. To my Češi bychom udělali dvacet dohod, hlavně aby se nestřílelo. Oni budou radši jednou střílet, ale budou svobodní,“ vysvětloval tehdy pětačtyřicetiletý chlapík v uniformě Republikánské gardy.

Sukup byl v roce 1997 propuštěn z české armády. Podle rozsudku v úmyslu aktivně podpořit separatistické skupiny na východě Ukrajiny v červnu 2014 vycestoval do oblasti Doněcka, kde se nechal vyzbrojit a vystrojit a aktivně se zapojil do bojů proti ukrajinským vládním jednotkám. Na různých pozicích ve vojenských strukturách takzvané Doněcké lidové republiky působil podle státního zastupitelství minimálně do května 2018. Jeho další osudy jsou neznámé.

Sukupova obhájkyně v minulosti za svého klienta odmítla vinu. Trestné činy se podle ní nepodařilo prokázat. Obžaloba podle obhájkyně vychází pouze z novinových článků a Sukupových vyjádření na sociálních sítích. V odvolání dnes advokátka žádala, aby se případ vrátil k pražskému městskému soudu k novému projednání.

Vrchní soud se případem poprvé zabýval loni v prosinci, tehdy muže potrestal čtyřmi lety vězení na účast na nestátní ozbrojené skupině, za kterou hrozí nejvýše pětiletý trest. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ale není důvod Sukupovo jednání nepostihnout podobně jako u ostatních, již odsouzených účastníků bojů na straně proruských separatistů. „Ztotožnili jsme se se závěry Nejvyššího soudu, který potvrdil, že byl správný právní názor soudu prvního stupně a obžaloby,“ uvedl dnes Stibořík.

České soudy řešily více případů spojených s boji na Ukrajině. Například uprchlý Martin Kantor by si měl odpykat 20 let, Bělorusa Alexeje Fadějeva soudy potrestaly 21 lety.

Doněcká a Luhanská oblast leží na východě Ukrajiny. Konflikt tam vypukl na jaře 2014. Proruští separatisté vyhlásili samozvané státy, Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku. Ukrajina a Západ obviňovali z vojenské podpory separatistů Rusko, Moskva to dlouho popírala. Loni v únoru ruská armáda vtrhla na Ukrajinu a separatisté bojují po jejím boku. Rusko nyní pokládá obě republiky za součást svého území.