Žalobce podal odvolání v kauze Čapí hnízdo, Babiše čeká další soud

Redakci iDNES.cz to potvrdil tiskový mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. „Odvolání bylo podáno jako takzvané ‘blanketní’, to jest bez podrobnějšího odůvodnění. Odůvodnění bude následně, v dodatečné lhůtě (do 5. května 2023), doplněno,“ vysvětlil Cimbala.

Městský soud nyní dle vyjádření rozsáhlý rozsudek podrobně studuje a zvažuje, kterou argumentaci použije a jaké konkrétní skutečnosti odvoláním napadne. „Již po vyhlášení nynějším odvoláním napadeného rozsudku existovaly důvodné úvahy stran toho, že bude nutné odvolání skutečně podat,“ sdělil Cimbala.

Osvobozující rozsudek vynesl pražský městský soud 9. ledna, písemné odůvodnění rozeslal stranám minulý týden. Šaroch mohl odvolání podat do čtvrtka. Podle Seznam Zpráv podal žalobce takzvané blanketní odvolání, ve kterém nejsou uvedeny konkrétní důvody, ty doplní do 5. května. Vyjádření Městského státního zastupitelství v Praze zjišťujeme.

Babišův obhájce Michael Bartončík serveru Sezam Zprávy, který s informací přišel, řekl, že pro podání odvolání nevidí důvody jak na straně obhajoby, tak na straně státních zástupců.

Soud podal odvolání až v tuto chvíli, jelikož musel čekat na písemné vyhotovení rozsudku. Odůvodnění, které u soudu pronesl předseda senátu, bylo totiž zkrácené a bylo třeba projít všechny podrobnosti.

„Neboť však i po obdržení opisu rozsudku část pochybností považujeme nadále za důvodnou a též s ohledem na dřívější právní závěry vyslovené Nejvyšším státním zastupitelstvím při zrušení rozhodnutí o zastavení trestního stíhání, dospěl dozorový státní zástupce k závěru, že za dané situace nelze učinit jinak, než-li odvolání podat,“ dodal Cimbala.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš s Nagyovou už od počátku vinu odmítají.

Podle soudce Jana Šotta se ale v trestním řízení neprokázalo, že Babiš s Nagyovou vyčlenili společnost Farma Čapí hnízdo z holdingu Agrofertu účelově proto, aby mohli požádat o dotaci. Důvodem pro vyčlenění firmy byly podle něj spíše rodinné vztahy. Agrofert z Babišových svěřenských fondů a Farma Čapí hnízdo si navíc podle soudce vzájemně nekonkurovaly na stejném relevantním trhu.

Babiš po vyhlášení rozsudku řekl, že pro všechny české občany je dobrou zprávou, že žijeme v právním státě. Omluvil se za to, že kauzu v minulosti nazval politickým procesem. Trval ale na tom, že šlo o politické trestní stíhání. Nagyová uvedla, že kauza měla dopad na její rodinu, práci, známé či přátelství.