Stav Babišova syna přezkoumají znalci. Soud vyhověl obhájcům expremiéra

„Termín posudku byl stanoven do 30. listopadu,“ oznámil soudce Jan Šott. Hlavní líčení tak neskončí v říjnu, další blok soudního jednání bude pokračovat i v termínu od 19. do 22. prosince.

Na programu druhého týdne projednávání jsou výslechy svědků. Obžalobě čelí kromě šéfa opozičního hnutí ANOj Babiše i jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Oba se cítí nevinní.

Hlavní líčení má pokračovat výpovědí bankéřů z banky HSBC, která projekt farmy úvěrovala. Bankéři by měli objasnit, zda Andrej Babiš a Agrofert vystupovali jako faktičtí majitelé farmy.

Nagyová nyní kandiduje za ANO v Jihlavě v senátních volbách. Dostala se do druhého kola, kde se střetne s předsedou horní komory Milošem Vystrčilem z ODS.

Soud plánoval mimo jiné opakovaný výslech úřednice Evy Filipové, která dohlížela na čerpání padesátimilionové dotace společností Farma Čapí hnízdo. Žena totiž po odchodu z jednací síně naznačila, že toho o obžalovaném expremiérovi mohla říct víc.

Filipová se nicméně v pondělí z líčení omluvila. „Telefonicky potvrdila, že se dostaví 17. října,“ oznámil soudce.

Šott už by také měl získat od obhájců písemné odůvodnění toho, proč chtějí vyloučit veřejnost ze čtení posudku o duševním stavu další svědkyně – Babišovy dcery Adriany Bobekové. Ta se minule nedostavila k výslechu a omluvila to zdravotními důvody.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch mezitím sdělil, že se zatím nerozhodl, zda bude požadovat nový znalecký posudek z oboru písmoznalectví, který by ozřejmil, kdo podepsal převod akcií farmy Čapí hnízdo. Andrej Babiš mladší, o jehož podpis jde, popírá, že by byl jeho autorem.

„Oslovil jsem kriminalistický ústav, termín zpracování posudku však odhadli na jeden rok,“ vysvětlil Šaroch. Soudce Šott mu řekl, že by byl rád, aby byl případný další posudek zpracován do prosincového termínu líčení. „Myslím, že by pro znalce neměl být takový problém porovnat několik podpisů,“ řekl Šott.