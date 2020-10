Část zákonodárců chce kvůli bezpečnosti vyjmout Rusko a Čínu z tendru na Dukovany

Praha Skupina 31 opozičních zákonodárců vyzvala otevřeným dopisem vládu, aby kvůli bezpečnosti vyřadila ruské a čínské firmy z výběrového řízení na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Dopis podepsalo 22 senátorů a devět poslanců, informoval v úterý senátor Marek Hilšer z klubu Starostů a nezávislých.

„Rusko i Čína jsou známy využíváním svých obchodních vazeb k nátlaku na jiné státy. Přizváním k tendru de facto dává naše vláda těmto zemím skvělou příležitost k rozšíření svých vlivových aktivit u nás,“ uvedl Hilšer.



Podle předsedy komunistů Vojtěch Filipa je za dopisem víc ideologie než hájení národních zájmů. Bezpečnostní důvody pro vyřazení ruských a čínských firem nevidí. „Považuji to za docela drzost,“ uvedl na dotaz novinářů s tím, že nevidí důvod, proč někoho z tendru vyřazovat, a nesledovat tak otázky ceny. Poznamenal, že všichni výrobci pracují v konsorciích, a na jednotlivých dílech se tak mohou pod značkou jednoho státu podílet další.

Rusko i Čína mnohokrát prokázaly, že kvůli totalitní povaze svých režimů neváhají využít obchodních vazeb k nátlaku na jiné státy, uvádí se v dopise. Obě země jsou podle něj také známé cíleným využíváním korupce k prosazování svých zájmů.

Sněmovní hospodářský výbor v úterý ráno hlasoval proti návrhům na vyřazení některých firem z výběrového řízení, řekl novinářům jeho předseda Radim Fiala (SPD). „Z ministerstva průmyslu i od jednotlivých poslanců zaznívalo, že co se týče vyřazení některých firem z tendru, znamenalo by to zúžení tendru na tři společnosti, které pokud by udělaly kartel, tak by nás vybudování Dukovan mohlo stát několikanásobně víc, mohlo by se velmi prodloužit a znamenalo by to, že nejvíc by na to doplatili čeští občané, kteří by platili elektrickou energii velmi draze,“ poznamenal Fiala.

Státní energetická firma ČEZ plánuje podle generálního ředitele Daniela Beneše vypsat tendr na stavbu nového bloku dukovanské elektrárny za zhruba 160 miliard korun letos v prosinci. Pořadí uchazečů o stavbu nového bloku by měla ráda na konci roku 2022. Dodavatele tak podle vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) ze začátku září vybere až příští vláda po sněmovních volbách. Dohoda mezi státem a ČEZ umožňuje státu vyřadit během soutěže některého z uchazečů z bezpečnostních důvodů. S omezováním účastníků předem se ale nepočítá.

Signatáři dopisu nicméně pokládají účast ruských a čínských společností v tendru za „vážné ohrožení bezpečnosti a suverenity České republiky“. Podobně se během srpnové návštěvy v Česku vyjádřil americký ministr zahraničí Mike Pompeo, podle něhož by partnerství s ruskými a čínskými státními podniky oslabilo českou národní bezpečnost a suverenitu.

Mezi možnými uchazeči jsou podle dostupných informací ruský Rosatom a čínská společnost China General Nuclear Power. O získání zakázky na dostavbu Dukovan má rovněž zájem americká společnost Westinghouse, francouzská EDF a jihokorejská firma Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

Dopis podepsali zástupci STAN, TOP 09, KDU-ČSL, ODS i Pirátů. Mezi signatáři jsou někdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) nebo předseda KDU-ČSL a někdejší ministr zemědělství Marian Jurečka.