Bývalý hokejista Čechmánek dostal podmínku za podvody se škodou 7,2 milionu

Předchozí verdikty byly zprošťující. Státní zástupce se však pokaždé odvolal a Vrchní soud v Olomouci případ vrátil k dalšímu projednání.

Dnes dostal Čechmánek tříletý trest odnětí svobody s podmínečným odkladem na zkušební dobu pěti let.

Podle spisu se Čechmánek zadlužil při podnikání. V kauze jde o nezaplacené faktury za práci firem a řemeslníků, kteří pracovali například na Čechmánkově pivovaru ve Zlíně nebo bytovém domě v centru Holešova.

Původně byla výše škody stanovená na 15 milionů korun. V průběhu projednávání věci u soudu se ale snížila. Podle aktuálního rozsudku přesáhla 7,2 milionu korun. Soud zprostil Čechmánka části obžaloby, podle níž způsobil další škodu asi za čtyři miliony korun.

Čechmánek rozhodnutí soudu nekomentoval. Obhájce Tomáš Štípek, který pro svého klienta žádal zproštění obžaloby, řekl, že si ponechávají lhůtu pro případné podání odvolání. Ponechal si ji také státní zástupce Petr Matoušek, který Čechmánkovi navrhoval až čtyřletý nepodmíněný trest.

„Pokud jde o trest, soud přihlížel k výši škody a počtu poškozených osob, k okolnostem případu, za kterých byl trestný čin spáchán, k míře zavinění obžalovaného a motivu jeho činu,“ uvedl soudce Pavel Dvorský. „Soud má za to, že navození škodlivého následku a vlastní obohacení na úkor poškozených osob nebylo přímým záměrem obžalovaného, nýbrž se jednalo o důsledek jeho nezodpovědného přístupu,“ dodal.

Období, o kterém soud jednal, bylo obžalobou vymezeno lety 2011 až 2014. Vrchní soud ale začátek kauzy posunul na březen 2013. V té době už na Čechmánkových budovách vázly zástavy a podle soudu musel obžalovaný alespoň tušit, že firmám nezaplatí, i když si u nich stále objednával práci.

A právě tímto obdobím se nyní zlínský krajský soud zabýval. „Myslím si, že to je spravedlivé už v této chvíli. Podle rozhodnutí Vrchního soudu, jestliže se má posuzovat od března 2013, tak nalézací soud k tomu přistoupil skutečně zodpovědně, zprostil mého klienta prakticky pro polovinu skutků a pro polovinu uznal vinným, a to jenom kvůli objednávkám po březnu 2013,“ reagoval po vynesení rozsudku Štípek.

Státní zástupce Petr Matoušek se do doby, než bude mít písemné vyhotovení rozsudku, nechce s výsledku vyjadřovat. Uvedl nicméně, že jeho soukromý názor je, že Čechmánek podnikání podcenil. „I toto bylo dílem, které se podepsalo na celkovém výsledku, tedy podcenění situace, neříkám, že to byl jediný důvod,“ řekl Matoušek.

Na tom, že šlo o úmysl, trvá. „Úmysl tam každopádně byl, jinak by nebyl uznán vinným zločinem podvodu. Byl shledán pouze úmysl nepřímý, takže pan Čechmánek věděl, že poškozeným může způsobit škodu, ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že ji nezpůsobí, i to je úmysl,“ vysvětlil.

Hokejem vydělal 200 milionů, zbyly jen dluhy

Bývalý hokejový reprezentant celou dobu opakuje, že nikoho podvést nechtěl a kdyby na něj nebyla uvalená exekuce, která mu bránila nakládat s majetkem, dluhy by vyrovnal. Sám sebe vidí jako oběť insolvenčních zákonů. „Samozřejmě ano, soud dospěl k názoru, že tam není přímý úmysl někoho podvést. Pravděpodobně se budeme muset odvolat, protože chceme tu pravdu někde zjistit,“ konstatoval obhájce. Čechmánek sám verdikt nekomentoval.

Hokejem si vydělal zejména díky angažmá v kanadsko-americké NHL kolem 200 milionů korun. „Ač jsem se vrátil do Česka po dlouhé době s majetkem, který byl vysoký, rozjel jsem podnikatelské záměry, které nebyly dotaženy. Ale můj majetek vždy mnohonásobně převyšoval dlužné částky,“ uvedl před týdnem v závěrečné řeči padesátiletý Čechmánek. „O všechno jsem přišel, nemám nic,“ zmínil.

Čechmánek si v minulosti původně vyslechl zprošťující rozsudky: