Celibát by měl být dobrovolný, pro faráře v terénu nemá smysl, říká kněz Vácha

Praha Povinný celibát neodmyslitelně patří k římskokatolické církvi, kněz Marek Orko Vácha si ale myslí, že by měl být dobrovolný. „Celibát má obrovský význam pro řádové kněze v klášterech, ale nejsem si úplně jistý, jestli má význam pro faráře, kteří jsou v terénu a vedou farnost,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz. V čase třicátého výročí sametové revoluce se rozpovídal i o tom, jak byla za komunismu církev pokřivená a řada kněží spolupracovala s StB.

Lidovky.cz: Kněží v římskokatolický církvi musí dodržovat přísný celibát. Jak jste se s tím vypořádal?

Celibát je citlivé téma. Pokud je muž zdravý, bude v jeho životě sex hrát dozajista nějakou roli. Já se ale daleko hůře vypořádávám s tím, že doma nikomu neřeknu ahoj a že nikdy nebudu mít vztah. Kněz žije s vědomím, že za sebou nezanechá potomky, nebude mít rodinu a děti. To je pro mě obrovské téma. Vztahová rovina je pro mě důležitější než tělesné potřeby. A to si troufám říct, že nejsem žádný asexuál.

Lidovky.cz: Smířil jste se s tím, že nikdy nebudete mít rodinu?

Nesmířil. Já si myslím, že se s tím nikdy nesmířím.

Lidovky.cz: Na vašem profilu na Wikipedii je napsáno, že podporujete zrušení povinného celibátu v kněžské službě v katolické církvi. Jak ho podporujete?

Já vůbec nevím, kdo mi založil účet na Wikipedii. Někdo to tam napsal a já s větou úplně nesouhlasím. Upřímně ani nevím, jak bych to měl podporovat. Osobně si ale myslím, že celibát by měl být dobrovolný. Celibát má obrovský význam pro řádové kněze v klášterech, ale nejsem si úplně jistý, jestli má význam pro faráře, kteří jsou v terénu a vedou farnost. Ten tlak je skutečně enormní, stává se, že v jedné farnosti dvě třetiny farníků jsou farnice.

Marek Vácha Římskokatolický duchovní , teolog, biolog, pedagog a spisovatel Marek Orko Vácha (52) je přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK.

, teolog, biolog, pedagog a spisovatel Marek Orko Vácha (52) je přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK. Jako farář slouží v lechovické farnosti , je farním vikářem (kaplanem) římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora.

, je farním vikářem (kaplanem) římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Napsal řadu knih, v nichž propojuje duchovní a přírodovědný svět (Tančící skály: O vývoji života na Zemi, o člověku a o Bohu; Šestá cesta: O havranech, o liliích a o mnohem vzácnější cestě; Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis). Jednou z nejnovějších jsou Nevyžádané rady mládeži.

(Tančící skály: O vývoji života na Zemi, o člověku a o Bohu; Šestá cesta: O havranech, o liliích a o mnohem vzácnější cestě; Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis). Jednou z nejnovějších jsou Nevyžádané rady mládeži. Přezdívku „Orko“ získal ve Skautu (zkráceně „Orlí oko“).

Lidovky.cz: Jak často se stává, že si kněz v průběhu života rozmyslí, že nechce žít v celibátu a chce založit rodinu?

Stává se to relativně často. Kněz si najde slečnu, slovo dá slovo a on zjistí, že chce žít ve vztahu s ženou. Zajde do biskupství a řekne o svém rozhodnutí biskupovi, ten pak pošle žádost o laicizaci do Vatikánu. Znám v Brně farnost, ze které odešel oblíbený kněz. A teď v téže farnosti chodí do kostela se svými čtyřmi dětmi jako všichni ostatní věřící a nikoho to nepohoršuje. Myslím si, že je to daleko čestnější, než kdyby měl mít bokem rodinu a děti. Já osobně žádného kněze, který by vedl tajný milostný život neznám, a to se s přáteli bavíme o velmi osobních věcech.

Lidovky.cz: Bavíte se s ostatními knězi o celibátu, o rodině a podobně?

Samozřejmě. Celibát a rodina jsou při setkávání vždy velké téma, i když teď mluvím spíš o těch mladších. Bavíme se i o homosexualitě, řada mých kamarádů kněží jsou homosexuálové. Nijak to ale zase neřešíme, každý si neseme životem svoje věci, spíš je důležité, zda je někdo dobrý, nebo špatný, líný, nebo pracovitý, zbožný, nebo nezbožný, či jak to říct.

Lidovky.cz: Připravuje církev nějakým způsobem budoucí kněze na to, že budou žít v celibátu?

Já jsem studoval v kněžském semináři v roce 1990, což bylo těsně po revoluci. V té době nikdo nevěděl, jak formovat kněze ve svobodné zemi. Dříve byla církev pod dohledem komunistů a až po roce 1989 byla svobodná. Nás nikdo na celibát nepřipravoval. Já si myslím, že to ani nejde. Na semináři vás naučí teorii a vy se pak s životem v celibátu musíte vypořádat sami.

Lidovky.cz: Byla v církvi za komunistů cítit cenzura?

Určitě. Za komunistů jste nemohli nikomu nic říct, aniž byste měli jistotu, že se to nedostane na StB. V tomto smyslu byl systém pokřivený. My jsme byli vychováni v úctě ke kněžství, zároveň jsme ale věděli, že důležité věci nesmíme říkat farářům. Všechny velké městské farnosti byly obsazeny kněžími, kteří buď podepsali spolupráci s StB, nebo byli alespoň členy Pacem in terris, komunistům loajální kněžské organizace. Nikdy jste neměli jistotu, že kněz nedonáší. Farářům jsme třeba nikdy neříkali o skautingu a o letních táborech.

Lidovky.cz: Využívají lidé v dnešní době zpověď více než za komunismu?

Přijde mi, že dochází k jakési renesanci svátosti smíření, tedy zpovědi. Zpovídám dvakrát týdně a zpovídám už dvanáct let, takže si myslím, že mám dostatečná empirická data. Zdá se mi, že lidí, kteří přichází ke zpovědi, přibývá.

Lidovky.cz: Katolickou scénou nedávno otřásl případ českého kněze Marcela Puváka. Na videu si domlouval pohlavní styk s mladíkem, který předstíral, že mu je méně něž patnáct let. Jak proti tomu může církev bojovat?

Přiznám se, že to se mnou dost zamávalo. Protože to je první jméno konkrétního člověka z Česka. Popravdě je mi nepříjemné o tom vůbec přemýšlet. Prý si ale snad ověřoval, že chlapci je přes osmnáct. Nevím, co bych udělal, kdybych byl biskupem. Jestli zveřejnit jeho fotku a jméno v Katolických novinách a udělat mu takovou ostudu, aby si nikdo z kněžích v této zemi nic podobného už nedovolil, aby se báli, aby to už nikdo nikdy nezkusil. Ne proto, že bych toužil po krvi, ale proto, že to vidím z té druhé strany. Celý svůj život jsem vedl Skaut nebo se věnoval středoškolákům či vysokoškolákům a vím, co s člověkem udělá jedno necitlivé slovo. Skautovi řeknete, že je nešika, a on už se pak hřebík nikdy nenaučí zatloukat. Teď si vezměte tohle. Ten kněz ať si ponese následky do konce svého života. Naštěstí nejsem biskup, který to musí řešit.

Lidovky.cz: Jeho jméno a video s ním je ale zveřejněné na internetu.

To máte pravdu. Já opravdu nevím, jak zabránit tomu, aby tento případ byl posledním případem v České republice. Poraďte.

Lidovky.cz: Papež František oznámil, že zvažuje upuštění celibátních požadavků pro některé kněze v Amazonii. Co si o tom myslíte?

V Amazonii existují komunity křesťanů, v nichž žijí indiáni, kteří absolutně netuší nic o celibátu. Papež František přišel s alternativou a řekl, že by v Amazonii mohli být vysvěceni ženatí muži. To je nesmírně odvážný krok. Katolická církev je totiž oceán názorů. Já být na papežově místě, bál bych se, že konzervativní křídlo se odloupne a půjde svou vlastní cestou. Podle mě tento krok je správný, ale musíme zvážit, co na tento počin řekne zbylá miliarda katolíků. Papež František do toho sáhl a nikdo neví, co bude dál. Ale jeho argumenty jsou průzračné: buď bude mít mši svatou ženatý kněz, nebo nebude žádná mše svatá.

Lidovky.cz: Rozhodl se papež k alternativnímu kroku kvůli nedostatku kněží v Amazonii?

V Amazonii je skutečně nedostatek domorodých kněží. Amazonie je obrovská a komunit je tam málo. Navíc, při vší úctě, to není intelektuální ohnisko katolické církve, je to ale důležitá periferie, takže spíš možná lakmusový papírek.

Lidovky.cz: Myslíte si, že povinný celibát odrazuje budoucí kněží v České republice od profese?

Nejsem si jistý, jestli je potřeba někoho někam lákat. Být knězem není zaměstnání jako každé jiné. Kněží mají velmi nízké platy, jsem farář na jižní Moravě a měsíčně mi chodí na účet 11 600 korun čistého. Nicméně si nemyslím, že je to špatně, protože bych si nepřál, aby se někdo stal knězem kvůli penězům. Finanční motivace je u kněží nulová a je to dobře, pak to dělají jen srdcaři.