Českého kněze podezřelého z pedofilie bude řešit i papež. Na videu nabízel sex polskému chlapci

Praha Internetem otřáslo video zachycující českého kněze Marcela Puváka, který si na pokoji polského hotelu domlouval pohlavní styk s mladým mužem. Mladík přitom předstíral, že mu je méně než patnáct let a měl vystupovat jako postižený. Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka stojí za rozhodnutím ostravsko-opavského biskupa, jenž postavil římskokatolického faráře z Dětmarovic mimo službu. Případ navíc poputuje do Vatikánu k papeži Františkovi, který pravděpodobně Puváka propustí z duchovenské služby.

„Kardinál Duka plně podporuje kroky ostravsko-opavského biskupa, který postavil kněze Marcela Puváka s okamžitou platností mimo službu až do konečného vyšetření záležitosti,“ řekl LN farář Romuald Štěpán Rob, mediální poradce Arcibiskupství pražského. Samotný Puvák po zveřejnění snímku rezignoval na všechny své funkce.



Podle dostupných informací se český farář sešel s volavkou, chlapcem, který předstíral, že mu je méně než patnáct let, v hotelu v polském městě Katovice. Samotnému setkání předcházely dlouhé zprávy, které se rovněž objevují ve videu. Internetová konverzace zahrnuje otázky týkající se masturbace či orálního sexu nebo také fotografii invalidního vozíku. Figurant předstíral, že je hendikepovaný připoutaný na invalidní vozík.



V internetové konverzaci se objevila i fotografie invalidního vozíku.

Celou událost prošetřuje polská policie i církev podle svých předpisů. Jméno Marcel Puvák ale zazní i ve Vatikánu. „Případ bude také předán do Vatikánu do rukou papeže Františka, který pravděpodobně dotyčného propustí z duchovenské služby. Nicméně nechceme předbíhat,“ vysvětlil Rob. Dětmarovický farář už před dvěma lety, tenkrát ale v pozitivním duchu, komunikoval s Vatikánem, když se mu podařilo pro svou farnici zařídit křest přímo u papeže Františka.

K incidentu se v pondělí oficiálně vyjádřilo i Biskupství ostravsko-opavské, pod nějž spadá dětmarovická farnost. „V neděli jsme byli konfrontováni se zprávou o závažném deliktu kněze naší diecéze, ke kterému mělo dojít v Polsku. Kněz si je vědom, že jednal v rozporu se svými kněžskými závazky, omlouvá se za pohoršení, které svým jednáním způsobil a sám rezignoval na všechny své funkce. Biskup tuto rezignaci přijal a postavil jmenovaného s okamžitou platností mimo službu až do konečného vyšetření záležitosti,“ uvedl k tomu Pavel Siuda, vedoucí tiskového oddělení severomoravského biskupství.

„Také masturbuješ?“ Ptá se kněz chlapce v internetové konverzaci.

Záznam, který zachycuje českého kněze „při činu“, natočil skrze skrytou kameru polský aktivista Zbigniew Stonoga, jenž sleduje polskou síť pedofilů a provozuje server zbigniewstonoga.pl. Právě na tomto internetovém portálu se video poprvé objevilo. Stránka v souvislosti s případem rovněž zveřejnila krátká videa, na nichž se muž, který ze záběrů nelze identifikovat, natáči při onanování. Doprovází je titulek „Kněz z České republiky poslal nahé filmy!“

V druhé polovině snímku vtrhne Stonoga společně s polskou policií do hotelového pokoje. Český kněz leží ve spodním prádle na posteli a nechápavě krčí rameny. Polský aktivista, který dlouhodobě bojuje proti pedofilii, následně žádá Puváka o vysvětlení. Ten se přizná k tomu, že chtěl mít sex s mužem, ale popře, že by cílil na mladší 15 let. „Dnes jsem zhřešil. Měl jsem v úmyslu mít sex s mužem. Velmi toho lituji a na svou kněžskou čest slibuji, že už to nikdy neudělám. Prosím pána boha za odpouštění,“ říká na konci záznamu.



Kontaktní místo na pomoc obětem

Arcibiskupství pražské podle Roba žádná nová opatření v návaznosti na šokující video nechystá. „V České republice už opatření existují,“ uvedl. Letos na začátku května zřídila Česká biskupská konference sdružující tuzemské katolické biskupy projekt Kontaktní místo, který pomáhá obětem sexuálního zneužívání v rámci činnosti církve. „Papež František nařídil katolické církvi zřídit v každé zemi kontaktní místo a Česká republika měla projekt založený ještě před nařízením.“ sdělil farář Rob. Papež tak reagoval na zvyšující se počet obětí pohlavního zneužívání v církvi.



Kontaktní místo nabízí odbornou duchovní a sociální péči, včetně terapeutické a psychologické pomoci. Zároveň poskytuje orientační právní rady. Oběť může linku kontaktovat prostřednictvím formuláře, e-mailem nebo telefonicky. Telefonní linka funguje jen ve čtvrtek a to od devíti ráno do pěti odpoledne. Služba je bezplatná a anonymní.