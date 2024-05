Buď láska, podrž dveře. Ukrajinci a Rusové v Charkově se snaží vytvořit jediný národ

Ani nevím, jak se to stalo. Pokud to dovedu posoudit, může za to zpola moje žízeň po dobrodružství, které mě nezbavil ani vyšší střední věk, a zpola má kamarádka Alena, která mě do toho navezla. Prozradila mi totiž, že jedno české nakladatelství získalo grant na posílání lidí, kteří tak či onak pracují v kultuře, do téhle oblasti zmítané válkou. A tak jsme odjely do Charkova.