Jedním z důsledků téhle války je anarchie na silnicích. Na východní Ukrajině mají policajti jiné věci na práci než pokutovat řidiče za přestupky.

Marusja, naše šoférka, by v zemi, která zrovna není ve válečném stavu, přišla o řidičák tak do sedmi minut. V jedné ruce držela kornout se zmrzlinou, druhou vyťukávala textovky, a zatímco mi něco zaujatě vykládala a dívala se mi přitom do očí, předjížděla rychlostí nějakých 170 kilometrů v hodině dva vojenské náklaďáky, samozřejmě že v zatáčce.