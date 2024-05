Jak to bude dál s válkou na Ukrajině v delší perspektivě

Aktuální a momentální vývoj je ale dobrá příležitost zkusit si odpovědět po čase na otázky, které člověku vrtají hlavou ohledně vývoje války v delší perspektivě.

Udělají, co udělali v Čečensku?

První otázka se týká velkých měst, jako je Charkov. Často uklidňujeme tím, že Rusové prý nebudou dobývat velká ukrajinská města. Že na to nemají dost vojáků, že by pak potřebovali okupační vojska v počtech milionů. Jenže tak to není. Rusům stačí dostat se pohodlně na dostřel a rozbít města – tedy i velká města – na maděru.

Udělali to v Čečensku, udělali to v Sýrii, dělají to na východě Ukrajiny, a když budou moci, udělají to znova. V těch ruinách už nikdo nezůstane a žádná okupační správa pak nebude ani třeba. Než se sem lidé vrátí – pokud vůbec – potrvá to stejně dlouho jako v Sýrii.