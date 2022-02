Úspěch jihočeských celníků. Rentgen odhalil kamion s 18 tunami odpadu, který mířil z Itálie do Čech

Kamion s nelegálním odpadem už do svého cíle nedorazil. Při kontrole vozidel v posledním lednovém týdnu ho celníci zajistili na cestě do Českých Budějovic a k prohlídce ho stáhli do areálu letiště v Plané.

„Při jedné z kontrol mimo jiné zaměřených na přeshraniční přepravu odpadů hlídka zastavila nákladní vozidlo polské registrační značky,“ přiblížil mluvčí jihočeských celníků Radek Kréda.

Podle předložených dokladů vezl kamion z Itálie, tranzitem přes Rakousko, do provozovny v Českých Budějovicích plastový odpad pod jedním katalogovým číslem dle příslušného nařízení Evropské unie.

Jenže kontrola ukázala něco úplně jiného, a to i díky pomoci mobilního rentgenu. „Uvnitř byla směs různých druhů odpadů převážně pryže, kovů, textilu a plastů v celkovém množství 17,69 tuny,“ upřesnil Kréda.

Mobilní velkokapacitní rentgen umožňuje celníkům zobrazit materiály podle jejich fyzikální vlastnosti s hlavním rozdělením na organické a anorganické látky.

Celý náklad byl podle slov mluvčího znečištěný a v nákladovém prostoru byl silný zápach po ropných látkách.

Přivolaný pracovník České inspekce životního prostředí (ČIZP) po provedené kontrole konstatoval, že to je skutečně nedovolená přeprava odpadů. V souladu se zákonem o odpadech pak celní úřad rozhodl o zadržení nákladu.

Celníci už případ předali ministerstvu životního prostředí, které spolu s příslušnými orgány italské strany rozhodne o dalším postupu ve věci.

Za čtyři lednové dny zkontrolovali jihočeští celníci celkem 78 vozidel, v 16 případech zjistili porušení předpisů.

Podobné převozy nelegálního odpadu do Česka nejsou výjimečné. I v jihočeském kraji už v minulosti celníci takové kamiony zadrželi. Například v květnu roku 2020 to bylo 24 tun odpadu, rovněž mířil do Českých Budějovic z Itálie.