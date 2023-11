Vláda ničí průmysl cenou elektřiny, tím způsobila inflaci, kritizuje Babiš

„Na výrobu potravin je potřeba elektřina. To je náš hlavní problém,“ prohlásil v rozhovoru Babiš „Tahle vláda nedělá nic pro průmysl, jenom ho ničí tou cenou elektřiny, tím způsobili inflaci,“ řekl bývalý premiér.

ANO vyvolalo mimořádnou schůzi Sněmovny k cenám energií na příští rok, která se uskuteční ve čtvrtek.

Kritiku opozice vyvolalo, když na konci října Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil návrh, že by regulovaná složka elektřiny měla oproti letošnímu roku vzrůst o 71 procent, což je je zdražení v průměru asi o 1 408 Kč za megawatthodinu (MWh) s DPH. Ještě výrazněji by měla stoupnout regulovaná část ceny elektřiny pro velké odběratele.

Premiér Petr Fiala následně odmítl, že by kvůli návrhu ERÚ domácnosti měly platit výrazně víc. Podle něj zvýšení regulovaných cen, které v základním tarifu vyjde zhruba na 1 400 korun za megawatthodinu (MWh) s DPH, umaže pokles cen silové ceny elektřiny. Fiala zároveň připustil ještě možnost úpravy dokumentu.

„Máme stále druhou nejdražší elektřinu v Evropské unii a teď vláda chce v rámci rozpočtu přenést na podnikatele, živnostníky a občany 65 miliard. Po tom, co máme druhou nejdražší elektřinu v Evropě po Německu, kde ale chtějí 12 miliardami euro pomoci podnikatelům,“ řekl Deníku Babiš.

Eurostat uvádí, že v první polovině roku 2023 nejvíce za elektřinu zaplatili lidé v Nizozemsku (47,5 EUR za 100 kW), Belgii (43,5 EUR za 100 kW), Rumunsku (42,0 EUR za 100 kW) a až na čtvrtém místě v Německu (41,3 EUR za 100 kW).

Budu demonstrovat ve Sněmovně, řekl Babiš

Na otázku, zda se zúčastní 27. listopadu demonstrace odborů, šéf ANO a bývalý premiér Babiš odvětil: „Jak bych se měl zúčastnit? Já na demonstrace nechodím, budu demonstrovat ve Sněmovně.“

V rozhovoru se pozastavil i nad tím, že vláda podle něj stěží zkontroluje to, jak se snížení DPH na potraviny na 12 procent promítne do ceny potravin.

„Je samozřejmě nenormální tvrdit, jak to tvrdí pan Výborný (ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL, pozn. red.), který tomu stejně nerozumí jako pan premiér, že ty tři procenta snížení DPH od 1. ledna nějak zkontroluje. Jak to chce zkontrolovat, vždyť 60 procent potravin se prodává v akcích. Takže je to nesmysl, oni tomu nerozumí,“ uvedl Babiš.