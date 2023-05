Ceny potravin klesají, je to výsledek tlaku naší vlády, prohlásil Fiala

„Ceny potravin klesají, je to výsledek tlaku naší vlády,“ řekl ve Sněmovně premiér Petr Fiala při interpelacích při odpovědi na otázku Martina Kolovratníka z opozičního hnutí ANO.

„Já už jsem opakovaně řekl, že ten výrok považuji za nešťastný,“ prohlásil Fiala o vystoupení Štěpána Křečka při debatě na CNN Prima News, při níž se jeho poradce střetl s předsedou odborové centrály ČMKOS Josefem Středulou.

„Poradci jsou lidé, kteří nemají mluvit za vládu, ale mají nám radit,“ uvedl ve Sněmovně předseda vlády.

Středula v dubnu v televizi mluvil o tom, že se v Česku ceny utrhly, což je důvod, proč lidé raději jezdí nakupovat do Polska. Na jeho slova reagoval Křeček. „Chci, aby se lidem ušetřilo v rodinných rozpočtech. V Polsku je to teď opravdu výhodnější. Už se to vyplatí i Pražanům,“ prohlásil, ale dodal, že to není řešení.

Vládní pětikoalice se minutý týden domluvila na úsporném balíčku, který sama nazývá jako ozdravný. Jeho součástí je to, že mají být jen dvě sazby DPH a že daň z přidané hodnoty na potraviny má klesnou z 15 na 12 procent.

Fiala v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že věří, že se to promítne do poklesu cen potravin. „Pokud jsem zaznamenal výrok prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, který zastupuje řetězce, tak také řekl, že se to projeví. Takže předpokládáme, že se to skutečně pozitivně projeví, že se lidem zlevní potraviny, a to je velká pomoc. Mimochodem máme propočítáno, že u DPH lidé celkově budou platit méně,“ řekl Fiala.