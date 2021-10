Mohutné pátrání je zatím neúspěšné. Osmiletou dívku hledá v okolí Čerchova ve dne i v noci 500 lidí

V hustém houští a bodláčí je udělat krok očistec. K tomu je taková mlha, že nebýt obojku s vysoce svítivými diodami, záchranářského psa metr před vámi byste prostě neviděli. Teplota na nule. Chvíli prší, chvíli fouká. Lesy střídají rozbahněné planiny po těžbě dříví, pak hned strmé skály, soutěsky, hluboké rokle. I v šumavské divočině by se dítě hledalo líp než tady. V okolí vrchu Čerchov na Domažlicku, kde se v neděli odpoledne ztratila osmiletá Julia Sleegersová z Berlína.

Při stopovací hře s rodinou zatím beze stopy zmizela. Hledá ji ve dne v noci na pět set českých i německých policistů, hasičů, záchranářů. „Prošli jsme všechno,“ vydechne ztěžka kynolog Jan a pohladí německého vlčáka. „Tedy všechno, co šlo. Některý houští se prostě prolézt nedá. Sakra!“ dodá a nemusí vysvětlovat, jak ho ničí pocit, že osmiletou holčičku už druhý den a hlavně druhou noc nemohou najít.

Psovi dá napít vody z misky, chvilku oddychnou a vyráží znovu. O pár set metrů pod vrchol kopce, ale stále zhruba v tisíci metrech nad mořem. Aby do půlnoci prošli další kus těžce přístupného lesa. Kolikátý, už ani nepočítá. „Terén je šílený. A do toho myslíte furt na to, že je to osmileté vystrašené dítě,“ odmlčí se jeden z policistů. I on pátrá už hodiny. Vzdát to ho ani nenapadne – sám má doma malou dceru a pořád doufá, že dítě naleznou živé. Zůstal, i když mu šichta ještě před setměním skončila.

Všichni tu ale podvědomě ví, že hodin od záhadného zmizení dítěte už uteklo moc, a každá další bere naděje, že dívku naleznou v pořádku.

Lesem každou chvíli přijíždějí další a další auta – po strmé zčásti asfaltové a zčásti betonové cestě na vrchol k bývalé vojenské základně radiologů. Teď už dva dny je tady základna českých i německých policistů, velení. Odsud se celé pátrání, do kterého se zapojily i tři vrtulníky s termovizemi – dva z Německa a jeden český – řídí.

Z lesa vyjíždějí policejní čtyřkolky, další tu stojí na kárách zapřažené za auty šumavských horských záchranářů. Ti jsou na hledání lidí v terénu, přesněji náročném terénu, zvyklí. V létě, v zimě. „Tady je šílené, že je to dítě. I když jste zvyklý, většinou hledáte seniory, kteří zabloudí. Ten pocit, že tady někde ve tmě, zimě, v lese je malé dítě, je zničující,“ říká jeden ze záchranářů a zadívá se k cestě, po které přijíždějí další policejní auta.

Teď zrovna „krokem“ policejní octavie podél cesty a světlem nad majáky šajnuje do temného lesa. Do míst, kam se za den podívaly už stovky lidí, ale co kdyby...

Pomáhají i hajní

Policistům pomáhají i místní hajní, kteří revír znají nejlépe. Mezi nimi například Martin Semecký z Domažlických městských lesů, které zde hospodaří. Na Malinové hoře, kopci, na který německá rodina s dětmi v neděli zamířila, mají svou hájenku a okolních zhruba tři sta hektarů lesů zná snad nejlépe ze všech tady.

Julia Sleegersová Julia je 120 až 140 centimetrů vysoká, má blonďaté vlasy.

V době zmizení na sobě měla modrou bundu, tmavé rifle a červené boty.

Okolo krku měla také růžový nákrčník.

„Prohledali jsme už všechno. Bývalé vojenské objekty, roty, dívali jsme se pod skály, ze kterých by mohla spadnout, prohlédli posedy i krmelce pro zvěř. Prohlíželi jsme i záběry na našich fotopastech,“ popisuje. „A nic,“ dodá.

Každý jako by tu chtěl říct, že dívenka v lese není. Vzdát pátrání ale nehodlá nikdo. „Budeme pátrat, dokud ji nenajdeme,“ říká mluvčí německé policie Florian Beck, když popisuje, kolik dalších policistů z Bavorska vysílají.

Ve dvě hodiny ráno, kdy teplota na vrcholu Čerchov už dosahuje jen dvou stupňů Celsia, přijíždí k „základně“ tři bavorské policejní dodávky s policisty, kteří propátrávají lesy od Čerchova směrem do Německa. Za nimi stále přijíždí další a další dobrovolníci, nejčastěji se psy, kteří chtějí pomoci. Vše je bezvýsledné, policisté přesto nepřestávají pátrat a jednotlivé hlídky prohledávají další a další místa.

Špatná viditelnost

Problém je, že i kdybyste v lese měli tisíce dobrovolníků, je to zbytečné. Přes den by jen ztěžovali práci helikoptérám s termovizemi, v noci by se pak mohli zranit. A to dost rychle, v mlze je viditelnost opravdu špatná a do černočerné tmy nesvítí ani měsíc.

„Tady to není na žádný hraní si na supermany. Mlha, tma, zima, déšť. Jeden krok a letíte,“ ukazuje jeden z psovodů na skaliska blízko vrcholu, na jejichž hraně je rozblácený terén, který jakoby pod nohami ujížděl.

I tak ale někteří lidé pátrat do lesa na vlastní pěst vyrážejí. Například Tomáš Milčic, třicetiletý majitel čtyřkolky přijel přes sto kilometrů, sundal stroj u nedaleké vesničky Pec a vyrazil po rozblácené cestě k vrchu Čerchov, cestou, kterou by policejní nebo záchranářská auta neprojela. Jednoduše proto, že pro auta je úzká. Hlavní lesní „tepna“ na jízdu pro čtyřkolku ale ujde – klikatí se sice lesem, místy je rozmlácená od těžkých těžebních harvestorů, které tu stojí u stran, ale projet se dá.

Problém je ale sjet třeba do divočejšího terénu. Sice tam vedou úzké stezky tak akorát na metr dvacet širokou čtyřkolku, jenže často přes ně leží napříč padlý strom po polomu nebo těžbě. „Když jsem o zmizení holčičky četl, nemohl jsem sedět doma. Přišel jsem z práce, žena mi sbalila svačinu a vyrazil jsem. Domů pojedu nad ránem a v úterý se zase vrátím. Problém je, že přes den by si člověk dovolil se čtyřkolkou víc, v noci musí mít respekt a dávat bacha, aby se ještě něco nestalo,“ popisuje.

Je to zvláštní les, ve kterém se lehce ztratíte, ale najít cestu zpět by také nemělo být tak obtížné. Je totiž protkán různými cestami, které tu za komunismu vybudovali pohraničníci podél státní hranice s Německem a všechny se dříve nebo později napojí na hlavní asfaltovo-betonovou cestu, případně vás vyvedou u některé ze vsí.

Julia, které bylo osm let letos v březnu, by tak mohla jít na kteroukoliv stranu a na některou z cest by musela narazit. Ta hlavní, po které přišli do lesa, vede od Capartic z parkoviště a vedle toho, že v půli z ní lze odbočit po neznačené trase na Malinovou horu, je to hlavní cesta na vrchol Čechrov.

Stopovací hra

Jenže co se přesně v lese stalo, zatím policie netuší. Rodina, která podle zjištění MF DNES žije v Berlíně v třetím městském obvodu Pankow, policistům vypověděla, že hráli „stopovací“ hru. V lese byli rodiče a za nimi šly děti – Julia, její bratr a jejich bratranec. Mezi šestnáctou a sedmnáctou hodinou je ale rodiče začali hledat – ve chvíli, kdy je podle zjištění MF DNES už delší dobu neměli na očích. Nalézt se podařilo ale jen chlapce – podle německých policistů přitom i je nalezli přivolaní záchranáři. Česká policie toto nekomentuje.

Julia se podle zdroje MF DNES blízkého vyšetřování ztratila zhruba v polovině cesty na vrchol Malinové hory, sousedního kopce vedle Čerchova. V místech, kde z hlavní silnice vedoucí právě na nejvyšší vrchol Českého lesa, odbočuje úzká lesní cesta vpravo do hustého lesa. Právě sem policisty v pondělí večer před soumrakem znovu přivedla matka dívky a znovu jim zde ukazovala místo, kde dívka pravděpodobně byla naposledy.

Policisté okamžitě znovu udělali rojnici, tentokrát zhruba sedm set metrů dlouhou, kdy šli tak hustě vedle sebe, že se mohli napřažením rukou dotýkat. Ani to ale k vypátrání dívky nevedlo.

Dál tak policie nezná odpověď na otázku, co se přesně stalo a zda se Julia například zranila, spadla či zazmatkovala a dostala se hluboko do lesa. V celé oblasti přitom není signál mobilního telefonu, jen těsně u německé hranice se telefonům podaří přihlásit do bavorské sítě.

O to komplikovanější záchranná akce byla – policisté a hasiči se o pohřešování dozvěděli až v 18 hodin večer, kdy vyhlásili pátrání a až o hodinu později byl na místě větší počet záchranářů, který mohl začít pročesávat terén.

První fotografii dívky a její jméno pak zveřejnili policisté až těsně před dvaadvacátou hodinou. Její aktuální fotografii pořízenou podle rodiny přímo v lese, tedy v autentickém oblečení, pak až v pondělí odpoledne, zatímco němečtí policisté ji distribuovali novinářům už dopoledne.Zároveň policejní mluvčí Dana Ladmanová na dotazy MF DNES uvedla, že policie v tuto chvíli nemůže vyloučit žádnou z vyšetřovacích variant a o možnostech, co se stalo, nebude spekulovat.

V noci pak policisté prověřovali další a další tipy, kde by dívka mohla být, které jim telefonují na tísňovou linku lidé. Dokonce kontrolovala některé opuštěné objekty v oblasti, které už dříve pátrači v terénu prošli. Zatím také není jasné, jestli lokalitu rodina znala, byla zde již někdy v minulosti nebo proč si právě takto náročný terén vybrala pro stopovací hru. Stejně tak policie neuvedla, jak staré byly zbylé dvě děti.