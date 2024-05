Zmatky kolem přijímaček: část škol dala špatné pořadí, Cermat se snaží o opravu

Výsledky přijímacího řízení se mají zveřejnit ve středu 15. května v systému DiPSy a na veřejně přístupném místě ve škole. Podle ředitele Cermatu Miroslava Krejčího ale některé školy odeslaly organizaci špatné pořadí uchazečů, pořadí však už měnit nelze.

Podle mluvčí ministerstva školství Terezy Fojtové se jedná o drobné chyby, které se ředitel Cermatu snaží opravit.

„Školy udělaly chyby, já se je teď snažím napravit tak, jakoby se nestaly, abychom mohly v klidu vydat výsledky tak, jak jsme slíbili,“ řekl Krejčí iDNES.cz.

Rodiče jsou vyděšení. „Je to totálně špatně. Můj syn sice zná svůj výsledek, ale absolutně netušíme, jestli se dostane. A teď, když se objevila už druhá chyba, přestávám systému věřit. Kdo mi zaručí, že výsledek je správně? Pořadí a algoritmy se měly udělat už dříve, aby se na takové chyby přišlo. Teď akorát dětem prodlužují stres. A nám rodičům taky,“ kritizuje Jan Vojtěch, rodič uchazeče o místo ve třídě na gymnázium v Praze.

Předseda školských odborů František Dobšík v tom takový problém nevidí. „Když si to srovnáme s loňským rokem, jaké byly fronty před školami a jak byli všichni nervní, tak určitě mohou byt všichni klidnější, že ke zveřejnění dojit musí. Je to komplikace, ale určitě ne fatální, že by to pohřbilo celý nový systém, který byl nevyzkoušený, udělal se horkou jehlou, ale i když to bylo horkou jehlou, tak bych to za každou cenu nekritizoval,“ uvedl.

„Bohužel nebyl čas na zkušební režim, ale jestli je 90 procent žáků je takto přijato, tak oproti loňsku, kdy všichni chodili se zápisovými lístky a byly fronty u škol, tak se letos ta nervozita pro rodiče a žáky až v takové míře nekoná, koná se jen bohužel pro tu skupinu, kde se to těm ředitelům nepovedlo.“ dodal Dobšík.

„Dokud nezanalyzujeme dopady na jednotlivé uchazeče, tak neumíme říct, jak se to bude řešit, protože nové seřazení je vyloučené, to bychom ve středu nevyhlásili pořadí,“ řekl Krejčí. Posunout vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek podle něj nepřipadá v úvahu.

Podobný problém vznikl už na konci minulého týdne. Poprvé děti rozřazoval algoritmus, tedy speciální počítačový systém, který propočítává jak úspěšnost, tak nastavenou prioritu dané školy pro konkrétního žáka. A tak jako u jiných kroků letošního nového jednotného přijímacího řízení, i u rozřazení se vyskytl problém.

Někteří ředitelé podle Deníku N udělali při zadávání dat do systému chybu a rozřazování se muselo opakovat. „Minulý týden jsme nahráli výsledky, jenže od Cermatu přišla informace, že došlo u některých kolegů doslova k fatální chybě. Takže se výsledky stáhly, byly nahrány znovu, my jsme je ještě jednou překontrolovali a algoritmus se spustil znovu,“ přiblížila pro MF DNES předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

Předseda Unie školských asociací Czesha Jiří Zajíček nechápe, jak se to mohlo stát, problémy kolem toho, co byly v pátek se prý vyřešily. „Udělalo se nové rozřazení, my jsme to kontrolovali,“ uvedl. Podle něj výsledky musí jít ven ve středu, to je dané ze zákona. „Je to dáno školským zákonem, s tím se nedá nic dělat, přesně termín 15. a přes to nejede vlak,“ vysvětlil.

Vliv chyb zatím není jistý. „Mluvil jsem dnes s několika kolegy, a to nové rozražení je úplně stejné jako to původní, takže nevím, kolik dětí to může zasáhnout,“ doplnil předseda Zajíček.

Jednotné přijímací zkoušky se konaly v dubnu. Podle ministerstva školství se na střední školy letos hlásí do všech forem studia asi 157 tisíc lidí.