Černý trh okouzlily doping a covid. Při monstrózním zátahu proti padělatelům léků sehráli svou roli i Češi

Mezi 25 miliony zabavených pilulí, kapslí a lahviček jasně dominovaly dvě položky – padělané či podvržené léky na covid, těch bylo přes tři miliony balení, a doping pro sportovce, především ty amatérské, kteří rádi nakupují na internetu. Zatímco doping je neutuchající klasika, jíž se daří setrvale, covidový byznys představuje novinku posledních dvou let, což je přesně čas, kdy akce s názvem Shield I a II – v překladu štít – běžela.

„Od začátku pandemie kriminálníci investovali úsilí do padělání léků, po kterých je největší poptávka. Aby zvýšily své zisky, zločinecké sítě se zaměřily na distribuci falešných léků a padělání zdravotnických a dezinfekčních prostředků, které se pak prodávají online,“ shrnul trendy Europol, pod jehož záštitou se celá operace uskutečnila.

Zisk na úkor zdraví

Za časů pandemie koronaviru se vylíhly tisíce webů, které nabízely kouzelná řešení na různé neduhy, co si lidé v domácí izolaci vysledovali. Od čistého „ošulení“ v podobě jediného řešení na virus, což byl jen předražený rybí tuk, až po zdraví nebezpečné věci, neozkoušené chemikálie nebo léčiva určená ke zcela jiným účelům.

Případně je součástí prodeje zaručená rada – například, že se musí podat injekčně něco, co se běžně bere jako pilule pod jazyk či aplikuje v podobě náplasti nebo očních kapek. Vedle těch, co se takhle bláhově chtějí zbavit nemoci, jsou velkým a setrvalým odbytištěm jedinci, kterým jde o psychotropní zážitek.

„Je docela smutné, jak zločinci neváhají riskovat lidské zdraví kvůli zisku. Ukázalo se, že při rozkrytí mezinárodních skupin a dopadení pachatelů je klíčové sdílení poznatků,“ okomentoval akci generální ředitel OLAF Ville Itälä. Operace se dá označit za úspěch: čítá více než 500 zatčených, 33 rozbitých gangů a přes 1300 zahájených soudních případů a 283 zrušených webových stránek, na nichž se pančovaný tovar nabízel.

Lidé nakupovali v posledních dvou letech medicínské a podpůrné preparáty ve velkém, jak potvrzuje i zkušenost českých celníků a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Pod ruku se jim dostaly stovky balíčků s nezákonnými přípravky z Asie či Ameriky. Vedle vymýtání covidu si vysokou popularitu drží taky přípravky na podporu erekce.

V čele s četníky

Neslučuje se to se zákonem kupovat si medicínu pro vlastní potřeby mimo unijní trhy, ale hlavně si uživatelé při honu za kouzelným zapuzením trablů mohou přivodit velice neblahé důsledky.

„Zneužívání léčiv představuje významnou hrozbu pro zdraví. Z toho nejhorší je užití padělaných léků, protože tyto produkty vytvořené v nelegálních laboratořích bez hygienických nebo bezpečnostních postupů často obsahují škodlivé přísady,“ dodal ve svém varování Europol. O jak rozsáhlý trh se „zázraky“ se jedná, lze vytušit z hodnoty zabavených produktů v rámci půlroční operace: přesahuje 63 milionů eur, v přepočtu 1,6 miliardy korun.

Akci vedli policisté z Francie, Itálie, Finska a Řecka, cílili hlavně na to, po čem věděli, že černý trh pase. Jsou to hojně zneužívané léky na úzkost, na alergie, sexuální a sportovní výkonnost, novým členem této party se stal už zmíněný covid. V jeho případě se podle všeho bude jednat o sezonní záležitost, aktivita organizovaného zločinu v této oblasti postupně opadala.

„Široká dostupnost vakcín, léků a ochranných prostředků proti covidu v rámci legálního dodavatelského řetězce vytvořila zločincům nevýhodou situaci,“ uvedla Catharine De Bolle, výkonná ředitelka Europolu.

Ne že by to podsvětí nezkoušelo, v první polovině roku, jak web Lidovky.cz již informoval, vyšetřoval OLAF podněty z členských zemí, kde šlo o pokoutné nabídky vakcín nebo třeba respirátorů. Zločinci zneužívali nedostatku a pod maskou seriózního obchodu zkoušeli tahat z vlád zemí či měst obrovské peníze, s nimiž by pak krytí bílými koňmi zmizeli. Podobné nevyslyšené nabídky se objevily třeba i na pražském magistrátu.